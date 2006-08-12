جشنواره تئاتر ارتش آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد سيدموسي حسيني كاشاني دبير جشنواره تئاتر ارتش با اعلام مطلب فوق افزود: "نمايش هاي "پل" به كارگرداني ناصر ايزدفر از گروه هنري لشكر 16 زرهي قزوين و "نشسته در غبار" به كارگرداني قاسم حقيقي از گروه هنري پدافند هوايي بيرجند در نخستين روز جشنواره ششم روي صحنه رفتند."

در نخستين روز از ششمين جشنواره سراسري ميثاق رحمت علاوه بر اجراي دو نمايش، كارگاه نمايشنامه نويسي به سرپرستي نصراله قادري برگزار شد كه علاقمندان و حاضران در اين كارگاه با اصول حرفه اي و روش هاي نوين نمايشنامه نويسي آشنا شدند.

جشنواره سراسري تئاتر ارتش (ميثاق رحمت) از 21 تا 26 مردادماه در مجموعه فرهنگي هنري شهيد واعظي در خيابان پيروزي، جنب هتل نهاجا برگزار مي شود و شركت عموم علاقمندان براي ديدن نمايش ها و استفاده از برنامه هاي جنبي جشنواره آزاد است.