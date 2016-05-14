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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

مدیر کل کمیته امداد لرستان خبر داد:

۵۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال زکات در لرستان جمع‌آوری شد

۵۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال زکات در لرستان جمع‌آوری شد

خرم آباد- مدیر کل کمیته امداد استان لرستان از جمع آوری بیش از ۵۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال زکات سال ۹۴ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ جاسم محمدی فارسانی صبح شنبه با اشاره به اینکه در زمینهٔ پرداخت زکات لازم است تبلیغات وسیعی انجام شود به خبرنگاران گفت: سال گذشته از بین روستاهای پرداخت کننده بیش از ۱۴ میلیارد ریال زکات مستحبی جمع آوری شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۳۳ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال کفاره عمد، ۴۶۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال کفاره غیرعمد، ۹ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال فطریه( عام، سهم سادات ، انتظامی و...) و ۳۴ میلیون و ۵۲۳ هزار ریال زکات توسط کمیته امداد جمع آوری شده است.

محمدی فارسانی با بیان اینکه زکات جمع آوری شده برای ارائه خدمات عمرانی، درمان ،کمک های موردی و... به مددجویان صرف خواهد شد، افزود : از بین ۲۸۶۱ روستای استان لرستان ، ۱۴۶۱ روستا مشمول زکات هستند که در این میان هزار و ۷۳ روستا پرداخت کننده مستمر زکات به شمار می روند.

وی به لزوم تبیین فلسفه زکات توسط ائمه جمعه در بین مردم و تشویق آنها به انجام این فریضه مهم تاکید و اضافه کرد: با طراحی و تدوین برنامه‌ای هدفمند برای تبلیغ، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و نیز جذب و هزینه کرد زکات به نفع محرومان اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان بر ترویج و نهادینه کردن زکات در استان تاکید و بیان کرد: فرهنگ سازی، بستر سازی، تبلیغ و ترویج، جمع آوری، پرداخت و مصرف زکات یک وظیفه دینی و اسلامی است که با حمایت روحانیون و مبلغین دینی امکان پذیر است.

کد مطلب 3657987

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