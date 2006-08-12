نظر سنجي از آنور آب / جاسوسي در لباس قاچاق مواد مخدر / تفرقه بين فرق و اقوام مسلمان در صدر استراتژي جديد آمريكا / خبرنگاران بازهم بايد آصفي را تحمل كنند! / 2200 عنوان كتاب عرفان هاي وارداتي در بازار و ....

گفته مي شود ...

* اخيرا افرادي در خارج از كشور در تماس تلفني با شهروندان برخي از استان ها با طرح سئوالاتي در خصوص دغدغه هاي اقتصادي، سياسي آنان نظر سنجي كرده اند. سئوالات مطرح شده بدين شرح است:

-به نظر شما از مشكلات اقتصادي موجود، كداميك بيشتر مردم را نگران كرده است؟

-به نظر شما وقتي در مورد اقتصاد در ماههاي آينده فكر مي كنيد، آيا تعداد ايراني هاي بيكار بيشتر مي شود يا كمتر؟

-به نظر شما در سال آينده قيمت مواد غذايي، قيمت مسكن و لواز م خانگي بيشتر خواهد شد يا كمتر؟

-با كدام روش حكومتي موافقيد؟ يك جمهوري مسلمان در عين حال مردمي كه طرفدار اصول مردم سالاري باشد؟ يك حكومت مردمي-سلطنتي؟ قانون اساسي مشروطه؟ و...

ارتباطات اين افراد از سوي نهادهاي مربوطه شناسايي شده است.

* گفته مي شود اخيرا موارد زير در دستور كار سفارت آمريكا در يكي از كشورهاي همسايه ايران قرار گرفته است: تهييج قوميت هاي ايراني به بهانه هاي مختلف، حضور و استقرار نظاميان امريكايي در درياي خزر و پايگاه هاي اين كشور، استقرار ايستگاه رادار امريكا در 30 كيلومتري مرزهاي ايران، استقرار تجهيزات اداري و جاسوسي در مدار مرزي ايران و...

* يكي از مشاوران رئيس سرويس اطلاعاتي افغانستان، در خصوص فعاليت اطلاعاتي امريكايي ها در ايران در پوشش مواد مخدر گفته است: اخبار و اطلاعاتي وجود دارد كه امريكايي ها در داخل ايران بشدت كار اطلاعاتي مي كنند. آن ها افراد خاصي را شناسايي و آموزش داده و به ايران اعزام مي كنند. علاوه بر اين آمريكايي ها با ايراني هاي مقيم آسياي مركزي و كشورهاي عربي نيز تماس برقرار كرده و از آنان در خصوص جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود بهره برداري مي كنند، بيشتر اين جاسوس ها با پوشش قاچاق مواد مخدر بين ايران و افغانستان تردد دارند و با آنها ملاقات مي كنند.

* پيشرفت هاي غرور آفرين هسته اي ايران مورد بحث و گفت وگوي شوراي امنيت يكي از كشورهاي همسايه بوده و برخي اعضاي اين شورا گفته اند: ما هم در صورت اتكا به خود و بدون وابستگي به غرب مي توانيم موقعيت بهتري از وضعيت فعلي داشته باشيم.

* شركت C.M.I كشور بلژيك براساس قرار داد امضا شده قرار بود از ابتداي سال گذشته نبست به شروع عمليات اجرايي ساخت پروژه فولاد استان چهارمحال و بختياري اقدام كند كه همواره با بهانه هاي مختلف واخيرا نيز به علت عدم تضمين گارانتي قرارداد تجاري و مالي از سوي موسسه بيمه O.N.D (بيمه كشور بلژيك) از شروع بكارخودداري كرده است.

* سفارت آمريكا درآنكارا از برخي مديران كانال هاي خصوصي تلويزيوني و رسانه اي هماهنگ باخود در تركيه خواسته است كه به اخبار و گزارش هاي موضوعات اجتماعي درايران مانند اقليت هاي نژادي، نقض حقوق فردي و اجتماعي، وضعيت زندانيان سياسي و موضوع حجاب بيش از گذشته اهميت دهند.

* يكي از ديپلمات هاي سفارت پاكستان در دهلي نو، اخيرا در خصوص استراتژي جديد امريكا در مقابله با ايران گفته است: امريكا در يك استراتژي جديد براي مقابله با ايران درتلاش سخت براي دامن زدن به درگيري هاي فرقه اي به ويژه شيعه و سني و تشديد اختلاف آنان در منطقه به منظور درگير كردن ايران به اين موضوع است. اين استراتژي امريكا درحال حاضر دركشورهاي هند، پاكستان، افغانستان و به ويژه عراق در دستور كار جدي امريكا قرار دارد.

* شركت هاليبرتون امريكا اخيرا به شعبه هاي خود در ايران و سايركشورها اعلام كرده كه از بكارگيري اتباع ايراني و يا تمديد قرارداد با آنها خودداري مي كنند. مسئولان اين شركت اظهار داشته اند كه در هيچ كشوري قادر به استخدام و يا تمديد قرارداد با اتباع ايراني نيستند و آنهايي هم كه نيروي رسمي شركت هستند بايد تسويه حساب كنند.

* در ادامه شناسايي و انهدام باندهاي قاچاق فرآورده هاي نفتي، يكي ديگر از باندهاي قاچاق كه ضمن جعل بارنامه هاي شركت پخش فرآورده هاي نفتي و.. از طريق مرزهاي شرقي كشور مبادرت به ذخيره سازي و قاچاق فرآورده هاي نفتي مي كرد، شناسايي و 14 نفر از اعضاي باند در حين ارتكاب جرم دستگير شده اند.

* گفته مي شود برخي اشرار براي اقدام هاي ايزايي در داخل كشور اعلام آمادگي كرده اند. برخي از اين اشرار كه در افغانستان با سفارتخانه هاي امريكا و انگليس در ارتباط مي باشند در تماس هاي متعدد با اشرار و وابستگان خود در ايران براي اقدام هاي ايزايي در بخش هايي از كشور اعلام آمادگي كرده اند. سرشاخه هاي اين تماسها از سوي نيروهاي مسئول ردگيري و شناسايي شده اند.

* در يكي از بخشهاي اطراف استان تهران حدود بيست هزار دانش آموز بي بضاعت شناسايي شده اند.

* با اقدام هاي مراكز امنيتي، تعدادي از شركت ها و پيمانكاران متخلف، دلالان و خريداران موقت مازاد شركت ها شناسايي و پس از پي گيري موضوع از طريق شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان بوشهر و بازنگري در سهميه سوخت شركت ها، از قاچاق ميليون ها ليتر فرآورده هاي نفتي يارانه اي جلوگيري شده است.

*براساس گزارش هاي دريافتي در سال 1384 تعداد 838 مورد تحصن و تجمع اعتراض آميز صنفي، كارگري، سياسي، اجتماعي، دانشجويي و فرهنگي در سطح تهران بزرگ گزارش شده است. بيشترين تجمعات صورت گرفته در سال 84 توسط قشر كارگري و اعضاي صنوف مختلف به تعداد 574 مورد بوده است. آمار تجمعات در ساير حوزه هاي جامعه عبارت است از حوزه هاي دانشجويي 86 مورد، حوزه اجتماعي 82 مورد ، حوزه سياسي 62 مورد، حوزه هاي فرهنگي 34 مورد.

* با بررسي هاي انجام شده چهار معبر اصلي قاچاق فرآورده هاي نفتي در مرز افغانستان شامل مرز ميلك شمالي، مرز قشلاق شلغمي، مرز گلداني و مرز كركي شناسايي شده اند.

* گفته مي شود يكي از عناصر اخوان المسلمين در محفلي تصريح كرده است كه در كشور آمريكا اخيرا بودجه اي تصويب كرده كه قرار است در راستاي نفوذ بر روي خانواده اقوام مختلف ايران به منظور تفرقه و درگيري تحت عنوان كانون اقوام هزينه كند. عمده هدف آمريكا در خصوص اقوامي است كه در حاشيه مرزها سكونت دارند. گفته مي شود فرد مزبور نيز قصد دارد براي كسب جايگاه در تركمن صحرا به اتفاق دوستان حوزوي و دانشگاهي اش (تشكل اقوام ايران) را با هدف فعاليت هاي فرهنگي، مذهبي و اقتصادي ايجاد نمايد.

* يكي از وابستگان رئيس فعلي انجمن يهوديان تهران به مناسبت عيد مسيج تمام اعضاي سازمان دانشجويان يهود را در منزل پدرش جمع كرده و گفته است من امروز شما در اينجا جمع كرده ام كه بگويم حتما بايد ارتباط رسمي يا غير رسمي با سازمان دانشجويان جهاني يهود برقرار كنيد. گفتني است اين سازمان يك تشكل صهيونيستي مستقر درامريكا و فلسطين اشغالي است.

* براساس يك تحقيق، نزديك به دو هزار و دويست عنوان كتاب در خصوص عرفان هاي وارداتي در بازار كتاب ايران به چاپ رسيده است. شايان ذكر است چاپ برخي از اين كتاب در حالي صورت گرفته كه انتشار آنان در برخي كشورهاي غربي ممنوع بوده است.

* تشكيلات بهائيان، بنايي را به نام "نيلوفر آبي" در دهلي نو احداث كرده و با استقرار فعالان بهايي به زبانهاي مختلف بويژه فارسي زبان در بناي مزبور از اين مكان براي تبليغ و جذب به بهائيت بهره برداري مي كنند.

* اخيرا فشار يكي از كشورهاي عرب خليج فارس بر شيعيان اين كشور كه قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند افزايش يافته و مقام هاي امنيتي در بازگشت از كوچكترين جزئيات سفر آن ها (علت سفر، مدت اقامت، محل اقامت، مشخصات اقوام و آشنايان درايران، آدرس و..) سئوال كرده و مسافران را دراين زمينه تخليه كامل اطلاعاتي مي كنند.

* كارشناسان يك شركت فني اسرائيل اخيرا مسئوليت تجهيز سيستم امنيتي وحفاظتي فرودگاه باكو كه تنها فرودگاه بين المللي اين كشور است را بر عهده گرفته اند. نصب دروبين ها، گيت ها و كامپيوترهاي مربوط به اين سيستم درحال راه اندازي است. براساس اين گزارش كارشناسان اسرائيلي اين سيستم را در برخي از فرودگاه هاي منطقه نيز نصب كرده اند. كارشناسان اسرائيلي در سيستم مخابراتي جمهوري آذربايجان نيز نفوذ فراواني دارند و شبكه تلفن همراه باكسل كه از اولين اپراتور موبايل جمهوري آذربايجان است توسط يك شركت وابسته به صهيونيست ها از سال ها پيش در اين كشور راه اندازي شده است. گزارش ها حكايت از آن دارد كه رژيم صهيونيستي قصد دارد از آذربايجان به عنوان كشور ثالث براي هدايت سوژه هاي اطلاعاتي خود در كشورهاي مشترك المنافع و ايران بهره گيرد.

*اخيرا 45 نماينده عضو فراكسيون هاي مختلف مجلس دوماي روسيه گروهي را بنام "روسيه و جهان اسلام، گفت و گوي راهبردي" تشكيل داده اند. گروه فوق با سفراي بيش از 20 كشور اسلامي ملاقات وگزارش راهبردي خود را تحت عنوان "روسيه و جهان اسلام و دورنماي همكاري بلند مدت" به آنان ارائه كرده اند. گفتني است جميعت مسلمانان روسيه حدود 30 ميليون نيز برآورد مي شود كه اين روند رو به افزايش بوده به طوري كه طبق پيش بيني هاي صورت گرفته طي 25 تا 30 سال آينده جمعيت مسلمانان و مسيحيان در روسيه برابري خواهد كرد.

*يكي از مديران ارشد سازمان استخبارات طالبان در محفلي مدعي شده است كه كرزاي و امريكا موضوع وحدت پشتون را در دستور كار خود قرار داده اند و انگليس نيز از اين طرح پشتيباني مي كند. اين به معناي تجزيه پاكستان درآينده نه چندان دور خواهد بود. كرزاي در جلسات مختلف به صراحت عنوان مي كند كه خطر مرزي ديوراند را قبول ندارد و ايجاد مرز در ميان يك قوم بي معناست. گفتني است خط ديوراند پاشنه آشيل پاكستان تلقي مي شود و تا كنون هيچ يك از سياستمداران افغانستان با آن موافقت نكرده و از طريق آن هميشه بر پاكستان فشار وارد مي كنند. به همين علت پاكستان هميشه نگران طرح موضوع از سوي افغانستان بوده است.

* در حالي كه رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از آماده بودن لايحه برداشت چهار ميلياردي از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين سخن گفته است، برخي اخبار دريافتي حاكيست دولت هنوز براي اين كار، هيچ گونه تصميمي نگرفته است.

* قرار بود در هفته جاري تكليف انتخاب جانشين حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كه قرار بود به زودي به عنوان سفير ايران در امارات عازم آن كشور شود، مشخص شود. ظاهرا مسئولان دولت به اين جمع بندي رسيده اند كه آصفي بهترين گزينه ايست كه تاب ايستادن در برابر خبرنگاران و تكرار سخنان اطو كشيده و "هماهنگ" را دارد. خبرنگاران حوزه سياست خارجي رسانه ها نيز به اين جمع بندي رسيده اند كه بايد به خاطر شخصيت صميمي و دوست داشتني سخنگوي سالهاي اخير وزارت خارجه ، همچنان پاسخ هاي چند پهلو و ديپلماتيك وي را تحمل كنند!

* بنا به تصميم شهردار تهران جمعي از جوانان نخبه پايتخت ، وي را در هنگام بازديد از مناطق مختلف شهري و جلسات با مديران شهرداري همراهي كرده و نقطه نظرات، انتقادات و جمع بندي خود از اين بازديدها و جلسات را با قاليباف در ميان مي گذارند.

* هفته گذشته جمعي از مسئولان ارشد نيروي انتظامي در يكي از كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي حضور يافتند تا در خصوص موضوع شكايت سردار فرهاد نظري فرمانده انتظامي تهران بزرگ در زمان وقوع حوادث كوي دانشگاه در تيرماه 1378 از سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق، توضيحاتي ارائه دهند. اين خبر تا كنون توسط منابع رسمي تائيد يا تكذيب نشده است.

* موضوع واگذاري پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهرآباد به يكي از نزديكان مسئولان سابق وزارت راه ترابري به اختلاف جدي ميان قوه قضاييه و سازمان هواپيمايي كشوري تبديل شده است. اين پاركينگ در حالي كه سالانه بيش از يك ميليارد تومان درآمد زاست، در دولت گذشته بدون انجام مناقصه به قيمت حدود 50 ميليون تومان واگذار شد. حراست سازمان هواپيمايي كشوري در 2 سال گذشته كوشيد قرارداد مذكور به علت تضييع بيت المال و حقوق مردم لغو شود، اما دستگاه قضايي اين مساله را نپذيرفت.

* نهادهاي امنيتي دور تازه اي از كنترل افراد داراي انحرافات عقيدتي از جمله صوفيه و برخي فرق دراويش را به علت گسترش تفكرات خرافي در سطح كشور آغاز كرده اند. اخيرا يكي از روحانيون مشهد، به اتهام ادعاي رابطه با امام زمان (عج) و يكي از زنان تهراني مدعي شفا از طريق دعا نويسي دستگير شدند. در تازه ترين مورد نيز امام جماعت سابق يكي از مساجد جنوب شهر تهران كه ممنوع المنبر بود، به همين علت بازداشت گرديد؛ دستگيري نامبرده به واكنش هوادارانش و تنش هايي در محل دستگيري وي در حوالي ميدان انقلاب منجر شد.

* وزارت كشور در راستاي ساماندهي وضعيت تهران، لايحه تعيين تهران بزرگ به عنوان استان پايتخت را به دولت ارايه كرده است. در صورت تصويب اين لايحه در قوه مقننه، تكليف شهرهاي اقماري به ويژه شهرستان كرج كه برخي نمايندگان طرحي را براي استان شدن آن ارايه كرده اند، تعيين خواهد شد.

* اخيرا يكي از شركت هاي توليد موتور سيكلت، اقدام به توليد تعدادي كاميون كرده كه در هنگام پيش فروش آنها ضمانت كرده از قطعات آمريكايي براي ساخت آنها استفاده كند، اما تعدادي از صاحبان كاميون ها كه خودروهايشان را تحويل گرفته اند، گفته اند كه قطعات اين خودور از چين و تايوان تامين شده است كه اين مساله سبب شد ديگر رانندگان از تحويل گرفتن ماشين ها خودداري كنند؛ هنوز علت اين اقدام شركت مذكور مشخص نشده است.

* تصاحب بازار ايران توسط اجناس چيني و پيامدهاي مختلف و بعضا منفي ناشي از اين مساله، باعث شده است يك نهاد نظارتي تحقيقات وسيعي را در مورد نتايج اشباع بازار كشورمان از محصولات چيني انجام دهد.

* تعدادي از روزنامه ها به خاطر مشكلات مالي در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند.

* اخيرا برخي سايت هاي خبري كه قصد اختلاف افكني ميان رئيس جمهوري و مديران وي را دارند، نوشته اند شرايط سفر دكتر احمدي نژاد به مازندران با تغيير استاندار فراهم شده و قرار است در اين سفر، استاندار جديد تعيين شود. كساني كه اين خبر را منتشر كرده اند، در گذشته از معاون سياسي و امنيتي استانداري مازندران به عنوان مانع سفر رئيس جمهور نام مي بردند و اكنون اعلام كرده اند همين فرد به عنوان استاندار، جايگزين شفقت كه به سيستان و بلوچستان مي رود، خواهد شد. مقامات آگاه با تكذيب اين شايعات اعلام كردند كه مقدمات سفر رئيس جمهور به مازندران كاملا فراهم شده است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

* استيضاح شهردار مركز يكي از استان هاي شمال كشور، به موضوعي اختلاف آفرين در شوراي اسلامي اين شهر تبديل شده است؛ اكثر اعضاي شورا قصد دارند با استيضاح شهردار، يكي از همكاران خود را به اين سمت منصوب كنند، اما رئيس سابق و عضو فعلي هيات رئيسه شوراي شهر، شهردار را داراي قابليت تصدي اين پست معرفي كرده و از مطبوعات محلي خواست از حاشيه پردازي در اين زمينه خودداري كنند.