دیدار مدیرعامل هلال احمر خوزستان و مسئولان با خانواده ناجی كرخه

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی خدادادی پیش از ظهر امروز به همراه اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشكی اهواز در منزل زنده یاد علی دیناروند حضور پیدا كردند.

وی با تسلیت به بازماندگان اظهار كرد: با همه هجمه هایی که به جوانان ما می شود، اما فرهنگ ایثار و شهادت در وجود جوان های جامعه ما ریشه دوانده است.

وی با اشاره به تأثیر سیره شهدا در همه اعصار و دوران ها به ویژه عصر حاضر اضافه کرد: فرهنگ شهید و شهادت همواره تداوم داشته و بی شک در وجود جوان های امروز هم جاری شده است.

مدیرعامل هلال احمر خوزستان با بیان اینکه یکی از وظایف جمعیت هلال احمر حمایت از اقشار آسیب پذیر است، بیان كرد:‌باید با توانمندسازی آحاد مردم و کسانی که معرض مخاطرات و آسیب های طبیعی و اجتماعی هستند، شرایط بهینه ای را فراهم کنیم که میزان خطرپذیری و تأثیر عوامل محیطی و طبیعی کاهش پیدا کند.

خدادادی با اشاره به رده بالای استان خوزستان از نظر غرق شدگی در کشور بیان کرد: سالانه بیش از 100 نفر در اثر این حادثه از بین می رود که این امر مهم نیاز به توجه ویژه ای از طرف مسئولان دارد تا بیش از این شاهد صدمات این حادثه نباشیم.

وی عنوان کرد: آسیب های اجتماعی متأسفانه گریبانگیر جوانان است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد و آموزش هایی پذیرفتنی برای نسل جوان استان فراهم کنیم تا بتوانند توانایی پاسخ به این آسیب ها را داشته باشند.

مدیرعامل هلال احمر خوزستان با اشاره به تلاش روزافزون جمعیت هلال احمر استان در راستای احداث پایگاه های امداد و نجات ساحلی گفت: پیشنهادی که در این زمینه وجود دارد این است که تعدادی از جوانان شوش با آموزش های به روز و تخصصی جستجو و نجات در سیلاب، تیم امداد و نجات در آب های خروشان را با هدایت هلال احمر شهرستان تشکیل داده و با امکانات مورد نیاز در صورت بروز اتفاقات مشابه، بتوانیم با تکیه بر نیروی مردمی پاسخگوی حوادث باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان با تأکید بر مقوله مهم آمادگی در برابر حوادث و سوانح یادآور شد: پیشگیری از وقوع حوادث و تلاش برای کاهش آثار بلایای طبیعی و انسان ساخت می تواند جامعه را به سمت رشد رهنمون كند و به جامعه ای توسعه یافته تبدیل كند ولی متأسفانه تا رسیدن به این نقطه، فاصله زیادی داریم و یکی از برنامه های جمعیت هلال احمر در همین راستا، آموزش همگانی ایمنی در برابر حوادث است که علاوه بر جوامع شهری، روستاها و مناطق سخت گذر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ زنده یاد علی دیناروند پس از نجات دختربچه ای از رودخانه کرخه شوش بر اثر خستگی و وجود سازه های بستر رود، جان خود را از دست داد.