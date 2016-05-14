عرضه اوراق مشارکت خط دو قطار شهری مشهد آغاز شد

محمد رضا مزجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از عرضه اوراق مشارکت تأمین منابع لازم جهت اتمام خط دو قطار شهری است، اظهار کرد: این اوراق از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ اردیهشت ماه امسال در شعب منتخب بانک شهر عرضه می گردد.

وی با اشاره به اینکه قیمت اسمی هر ورقه این اوراق یک میلیون ریال است، بیان کرد: نرخ این اوراق مشارکت ۱۸ درصد بوده و معاف از مالیات می باشد و سود آن نیز به صورت ۳ ماهه به مشارکت کننده گان پرداخت می‌شود.

مزجی با اشاره به اینکه بازارگردان این اوراق مشارکت، شرکت تامین سرمایه امین‌ است، عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده معاملات ثانویه این اوراق در بازار بورس و فرا بورس نیز انجام خواهد شد.

وی با توجه به سابقه درخشان شهرداری مشهد در ۱۰ دوره انتشار اوراق مشارکت، تصریح کرد: خدمات ارائه شده توسط شهرداری در جهت رفاه حال مجاوران و زائران حریم رضوی است؛ شرکت کنندگان در این اوراق مشارکت علاوه بر دریافت سود ۱۸ درصد، از اجر و پاداش معنوی آن نیز برخوردار خواهند شد.

معاون اقتصادی شهرداری با بیان اینکه خط دو قطار شهری به طول ۱۴ و نیم کیلومتر طراحی شده و شمال و جنوب مشهد را به یکدیگر متصل می کند، خاطر نشان کرد: انتظار داریم مردم همانند پروژه های قبلی شهرداری ما را یاری دهند تا خط دو قطار شهری همانند باقی پروژه ها با موفقیت به پایان رسد.