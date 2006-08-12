۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۱۷

ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با مهر: استراتژي انتخاباتي جبهه پيروان خط امام و رهبري تدوين مي شود / مي‌خواهيم با هماهنگي جبهه اصولگرايي انتخابات منظمي را مديريت كنيم

رئوفيان با بيان اينكه ستاد انتخابات جبهه پيروان خط امام و رهبري استراتژي انتخاباتي را تدوين و سازماندهي خواهد كرد، گفت: اين ستاد تلاش خواهد كرد انتخابات خوب و منظمي را در هماهنگي جبهه عظيم اصولگرايي مديريت كند.

ابوالقاسم رئوفيان درگفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، در خصوص فعاليتهاي ستاد انتخاباتي جبهه پيروان خط امام و رهبري اظهار داشت: به دليل برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان، شوراها و مياندوره اي مجلس، اين ستاد تدوين و سازماندهي استراتژي انتخاباتي را در دستور كار خود قرار داده است.

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان ضمن اعلام موافقت با تعويق انتخابات آتي، گفت: جامعه اسلامي فرهنگيان از مدتها قبل ستاد انتخاباتي خبرگان را فعال نموده و اكنون هم به مرحله اي كه بايد آن را رسانده ايم و ديدارهاي خود را نيز با برخي از كانديداهاي مورد نظرمان آغاز كرده ايم ولي به تعويق افتادن انتخابات با توجه به همزماني انتخابات، براي برخي از احزاب مي تواند فرصت خوبي تلقي شود.

عضو ستاد انتخابات جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص خلاء قانوني تعويق انتخابات مجلس خبرگان تصريح كرد: اين موضوع را مجلس خبرگان بايد زودتر حل و فصل كند و در اين راستا تدابير لازم را بينديشد.

رئوفيان در پايان از ديدارهاي جامعه اسلامي فرهنگيان با آيت الله حائري شيرازي، آيت الله شرعي و احمد بهشتي در هفته جاري خبر داد و گفت: در هفته هاي گذشته با كانديداهاي مورد نظر در اصفهان و كاشان نيز مذاكراتي انجام داده ايم. 
