سختگیری وزارت علوم برای سراسری شدن دانشکده مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم هشتاد و هشتمین سالگرد تاسیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات اظهار داشت: علاقه‌مند هستیم که این دانشکده علمی کاربردی به دانشگاه سراسری تبدیل شود، اما با این وجود معتقدیم که مقوله کاربردی شدن این دانشکده باید همچنان باقی بماند. در این زمینه موافقت خود را با وزارت علوم نیز مطرح کرده‌ایم، اما هر آنچه که وزارت علوم تصمیم گیرد انجام خواهد شد و فعالیت دانشکده مخابرات به وزارت علوم بستگی دارد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه کشور منوط به آموزش بوده و یکی از مولفه‌های اساسی کشور در حوزه رشد و شکوفایی، آموزش است خاطرنشان کرد: بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به شدت به آموزش نیاز دارد و در این زمینه باید این بخش را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اینکه تا حدود ۲ سال پیش جایی که بتواند آموزش کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دربرگیرد خالی بود، افزود: زمانی که به وزارت ارتباطات آمدم از اینکه دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات همزمان با واگذاری شرکت مخابرات ایران واگذار شد، تعجب کردم چرا که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت مخابرات ایران که به نوعی فعالیت اقتصادی داشت باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، اما هدفگذاری دانشکده مخابرات سودآوری نبود و بررسی‌های ما نشان داده است که این واگذاری به غلط و با سلیقه شخصی یک وزیر انجام شده است.

واعظی ادامه داد: همچنین طبق بررسی‌ها مشخص شد که قانون اصل ۴۴ وزارت ارتباطات را ملزم به واگذاری دانشکده مخابرات نکرده بود و ما بر اساس اسناد قانونی موفق شدیم این دانشکده را بار دیگر به وزارت ارتباطات بازگردانیم.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه فارغ‌التحصیلان حوزه آی سی تی مهارت لازم را نداشته و تنها درس تئوری دیده‌اند، گفت: باید جایی وجود داشته باشد که به عنوان مرجع بتواند به صورت کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات را آموزش دهد. به همین علت ارتقای دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در دستور کار قرار دارد، در همین حال برنامه‌ریزی برای تامین زنجیره صنعت تا دانشگاه و ایده تا محصول انجام گرفته و علاقه‌مندیم این دانشکده به این اهداف برسد.

ایران نود آموزشی منطقه می‌شود

وزیر ارتباطات همچنین از آمادگی برای تبدیل شدن دانشکده علمی کاربردی مخابرات به نود ( NOD) آموزشی منطقه خبر داد و گفت: تا پیش از این دانشکده به عنوان نود آموزشی منطقه مطرح بود، اما به دلیل بی‌توجهی که در چند سال اخیر شکل گرفت، این امتیاز از این دانشکده گرفته و به کشورهای دیگر داده شد، اما دو هفته گذشته در دیدار با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات، آمادگی خود را برای بازگرداندن این امتیاز اعلام کردیم و موافقت تلویحی نیز گرفتیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در راستای تطبیق اساتید و دانشجویان دانشکده مخابرات با نوآوری در حوزه آی سی تی نیز برنامه‌های در دستور کار است، اضافه کرد: باید نگاه این دانشکده به نگاه بین‌المللی تغییر یابد.

موافق بازنشستگی مدیرعامل زیرساخت نبودم

وی در مورد تغییر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مهندس خسروی با اصرار خود بعد از ۳۵ سال بازنشسته شد و من به هیچ عنوان موافق این تصمیم نبودم، اما با توجه به اصرار ایشان مجبور شدم با تغییر وی، با جایگزین کردن نیروی جدید در مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کنم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که اولویت کشور طی دو سال اخیر بود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمامی کمبودها در این بخش جبران شده و با افتخار می‌گوییم در ارائه پهنای باند به اپراتورها و شرکت‌های ارتباطی به هیچ عنوان محدودیت نداریم. در همین حال شبکه انتقال ارتباطات نیز به طور کامل توسعه یافته است و محدودیت برقراری ارتباط وجود نخواهد داشت.

واعظی افزود: به همین دلیل اولویت امسال ما توسعه محتوا و اپلیکیشن خواهد بود و باید همه کشور در این نهضت سهیم باشند. از سوی دیگر طبق عمل به منویات مقام معظم رهبری که حدود دو هفته گذشته در خصوص توسعه محتوای بومی مطرح کردند، فعالیت ما در این راستا ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم خدمات موردنیاز مردم را با محتوای بومی ارائه کنیم.