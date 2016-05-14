ارائه تسهیلات به طرح های دانش بنیان برای انتقال فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرتضی بیرنگ، معاون امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی بیان کرد: این تسهیلات بهصورت آزمایشی در قالب نمایشگاه اینوتکس سال جاری به شرکتهای ایرانی گیرنده فناوری خارجی که فاقد نمونه داخلی باشند، اعطا خواهد شد.
وی توضیح داد: این سازوکار از طریق توافق با چند صندوق توسعه فناوری غیردولتی جهت تخصیص تسهیلات ارزانتر و منعطفتر به طرحهای انتقال فناوری ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین در نظر داریم تا این اقدام را با کاهش ریسک و هزینههای انتقال فناوری برای شرکتهای ایرانی از طریق ایجاد تعاملات فناورانه با خارج از کشور را با هدف دستیابی شرکتهای توانمند کشور به فناوریهای پیشرفته تسهیل کنیم.
بیرنگ خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیلات به طرحهای شرکتهای دانشبنیان و فناور برای انتقال فناوریهای پیشرفته از خارج از کشور، از نمایشگاه اینوتکس امسال به زودی آغاز خواهد شد به طوریکه اکنون معاونت امور بینالمللی و تبادل فناوری معاونت علمی در حال تدوین فرآیندهای لازم برای ارائه این حمایتها به شکل دائمی است.
معاون امور بینالمللی و تبادل فناوری معاونت علمی با تاکید بر عدم وجود نمونه مشابه داخلی به عنوان شرط اساسی ارائه اینگونه تسهیلات، بیان کرد: در گام اول، زمینه لازم برای پرداخت جمعاً ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان به حدود ۱۰ طرح انتقال فناوری واجد شرایط فراهم شود.
به گفته وی، پیشبینی میشود در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶ بیش از ۸۰ شرکت خارجی از بیش از ۱۵ کشور دنیا، دستاوردهای خود را در ۸ حوزه فناورانه به نمایش بگذارند.
وی افزود: نکته قابل توجه و وجه تمایز این نمایشگاه با سایز نمایشگاههای مشابه، به حضور شرکتهای خارجی فعال در عرصه فناوری با هدف تعریف همکاری بلندمدت استراتژیک با ایرانیها مانند تحقیق و توسعه مشترک، تولید و سرمایهگذاری مشترک در حوزه علم و فناوری مربوط میشود.
نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶، به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۲ تا ۵ خردادماه ۹۵ در محل نمایشگاه بینالمللی تهران سالن خلیجفارس برگزار خواهد شد.
