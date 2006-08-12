قطعنامه 1701 در راستاي طرح خاورميانه بزرگ است / حزب الله در آينده سياسي لبنان جايگاه درخشاني دارد

مهدي مطهرنيا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص قطعنامه 1701شوراي امنيت سازمان ملل درباره لبنان گفت : اين قطعنامه در سطح كلان در مرحله اول متوجه مستندسازي دستاوردهاي بحران اخير لبنان براي ايالت متحده آمريكا در چارچوب موج دوم طرح خاورميانه بزرگ است و در مرحله دوم به خريد زمان در راستاي مديريت بحران به نفع رژيم صهيونيستي در حوزه عقلانيت ابزاري ايالات متحده آمريكا مي انديشد.



وي افزود: در سطح تحليل خرد، تلاشهاي ايالات متحده آمريكا جهت بازتعريف ژئوپوليتيك منطقه با هدف جدا كردن لبنان از سوريه تحت عنوان كشورهاي طوق جهت مديريت امنيتي يكي از مخاطره انگيزترين جغرافياي ناامن در منطقه خاورميانه مد نظر آمريكاست.



مطهرنيا تقسيم خط مقاومت به دو ناحيه شرقي و غربي را در منطقه را از اهداف آمريكا در اين قطعنامه برشمرد و گفت : تاكيد بر حق حاكميت لبنان در تمام سرزمينش، همچنين تاكيد بر قطعنامه 1559 و شناسايي حق حاكميت دولت لبنان بر اين سرزمين و حمايت از طرح سنيوره مبني بر اينكه هيچ اسلحه اي بدون مجوز دولت نبايد در لبنان وجود داشته باشد، نمايانگر آن است كه ايالات متحده آمريكا در پي تقسيم جبهه مقاومت به دو جبهه شرقي و غربي است تا با مديريت امنيتي جبهه غربي در مقطع كنوني، خود را براي مديريت امنيتي جبهه شرق آماده كند.



وي در ادامه خاطرنشان كرد: لذا مي توان گفت اسرائيل در يك جنگ نيابتي زمينه پرور تلاش آمريكا در راستاي اين اهداف است و قطعنامه 1701مديريت اراده بين المللي در سطح بازيگران اصلي را در راستاي تحقق اهداف آمريكا دنبال مي كند.



اين تحليلگر مسائل بين الملل در خصوص احتمال اجرايي شدن اين قطعنامه نيز اظهار داشت: اجراي هر قطعنامه در گرو اراده پشتيباني كننده ان قطعنامه است.



وي افزود : مسلم است كه اين قطعنامه هدف نيست، بلكه ابزاري است براي رسيدن به اهداف تعريف شده آمريكا ، همانگونه كه از قطعنامه 1595 در راستاي بيرون راندن ارتش سوريه از لبنان عمل كردند.



مطهرنيا تاكيد كرد : عملياتي شدن اين قطعنامه در گرو موفقيت آمريكا در بهره مندي از اسرائيل جهت كنترل و محدود كردن مقاومت حزب الله از طريق مستحيل كردن آن در لبنان و جهت گيري سياسي حزب الله در آينده لبنان است.



وي معتقد است: حملات اسرائيل به لبنان تا زمان اجرايي شدن قطعنامه با شدت ادامه خواهد يافت.



اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اينكه حزب الله در آينده سياسي لبنان جايگاه درخشاني خواهد يافت گفت : قدرت هاي فرامنطقه اي به اين آينده درخشان در منطق گذار مي انديشند و حزب الله بايد هوشيار باشد چرا كه اداره امور در زمان گذار تاريخي مشكل ترين و سهمگين ترين فعاليت هاست.

