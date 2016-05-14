پیشگیری مهم ترین ماموریت پایگاه بهداشتی و درمانی قائمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله تنهایی ظهر شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح جامع تحول سلامت از دو سال گذشته مبتنی بر رویکرد کاهش هزینه در حوزه درمان و بهبود خدمات رسانی به اقشار جامعه در نقاط مختلف کشور آغاز شد و در نخستین گام پایگاه ها و مراکز جامع بهداشت در کشور راه اندازی شد.

وی افزود: مطابق برنامه ریزی انجام گرفته در قالب پایگاه قائمیه(عج) کارشناس بالینی در خصوص ارائه مشاوره های مناسب در حوزه آسیب های اجتماعی، کارشناس تغذیه در خصوص مسایل مرتبط با حوزه غذایی و تعذیه و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود سبک زندگی و تغذیه ای اقشار مختلف مردم، کارشناس آمار و مدارک بهداشت، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بهداشت حرفه ای خدمات رسانی به عموم شهروندان را انجام می دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا با بیان اینکه این شهرستان در مرحله اجرای طرح ایراپن قرار دارد، اظهار داشت: در قالب این طرح تمامی افراد بالای ۴۰ سال سن به شکل رسمی و افراد بین سنین ۲۰ تا۴۰ سالگی در صورت تمایل در خصوص بیماری های دیابت، بیماری های تنفسی و به خصوص آسم، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان مورد آزمایش قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس پایکاه قائمیه (عج) به عنوان یکی از مجریان این طرح از ابتدای خرداد ماه فعالیت خود را به شکل رسمی در این خصوص آغاز می کند.

تنهایی با بیان اینکه راه اندازی واحد دیابت شهرضا در محل پایگاه سلامت قائمیه (عج) از دیگر برنامه های تدوین شده در قالب این طرح بزرگ به شمار می رود، متذکر شد: بر همین اساس واحد دیابت شهرضا از محل کلینیک تخصصی کسایی به پایگاه قائمیه منتقل می شود و تمامی افراد در این مکان از خدمات لازم برخوردار می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای طرح های خیر محور در حوزه بهداشت و درمان نقش بسزایی در خدمت رسانی به عموم مردم دارد، تصریح کرد: براساس وظیفه باید از زحمات و پیگیری های آقای اباذری که به عنوان خیر سلامت در اجرای این طرح بزرگ فعالیت داشته اند قدردانی داشته باشیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا با اشاره به اینکه مراحل ارزیابی میزان اعتبار لازم برای تجهیز امکانات و خدمات پایگاه قائمیه (عج) انجام گرفته است، بیان داشت: براساس برنامه ریزی انجام گرفته مراحل استقرار بخش های مختلف دراین پایگاه تا پایان اردیبشهت ماه سالجاری انجام می گیرد و از ابتدای خرداد ماه شاهد فعالیت این مجموعه به شکل رسمی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مرکز مشاوره های قیل از ازدواج شهرضا به پایگاه قائمیه (عج) منتقل می شود، افزود: طبق برنامه ریزی انجام گرفته پایگاه های سادات، سروستان و جرم افشار به عنوان زیرمجموعه های پایگاه قائمیه (عج) تعریف و فعالیت می کنند.

تنهایی با بیان اینکه بخش درمانگاهی این پایگاه با محوریت خیر حوزه سلامت اجرایی می شود، متذکر شد: اجرای این درمانگاه و همچنین راه اندازی داروخانه در قالب پایگاه در مرحله مذاکره قرار دارد و پس از تحقق نتیجه نهایی این امر مهم عملی می شود.

در ادامه این نشست حسینعلی اباذری، خیر احداث کننده پایگاه قائمیه (عج) در سخنانی با بیان اینکه هم نوع دوستی و خدمت به انسان ها باید به عنوان مهم ترین رکن زندگی بشر مطرح باشد، اظهار کرد: مراحل احداث پایگاه جامع قائمیه (عج) از ابتدای سال ۱۳۹۱ در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۴۷۰ متر مربع آغاز شد و انتظار می رود بخش قابل توجهی از نیازمندی های بخش بهداشتی و درمانی ساکنین مناطق شرقی شهرضا با راه اندازی این طرح محقق شود.

وی افزود: فرهنگ مردم شهرضا مبتنی براصل همکاری و تلاش برای پیشرفت همگانی است و بنده نیز از حدود ۲۵ سال گذشته همواره دغدغه اجرای این طرح بزرگ را داشتم که با حمایت های الهی و هم اندیشی با اعضای خانواده مصمم به اجرای این طرح شدم.

این خیر حوزه سلامت با بیان اینکه دستگاه های دولتی با نسبت به تعامل وهمکاری با خیرین در عرصه های مختلف در شهرضا اهتمام بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: باید به این موضوع مهم اذعان کنم که ثمره تمامی دوران زندگی بنده در این طرح بهداشتی ودرمانی خلاصه می شود و از تمامی افرادی که به هرشکل ممکن امکان خدمت رسانی مادی ومعنوی به همنوعان خود را دارند انتظار دارم از هیچ تلاش در این عرصه فروگذار نکنند.

وی اضافه کرد: این پایگاه جامع به شکل رسمی در روز اول خرداد ماه سالجاری با حضور مسئولان استانی و شهرستانی فعالیت خود را در راستای خدمت رسانی به عموم شهروندان آغاز می کند.