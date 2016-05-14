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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر:

جشنواره ملی عکس ثلاث فرصت مناسبی برای ارائه قابلیت‌های بوشهر است

جشنواره ملی عکس ثلاث فرصت مناسبی برای ارائه قابلیت‌های بوشهر است

بوشهر- مدیر کل فرهنک و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: جشنواره ملی عکس ثلاث فرصت مناسبی برای ارائه قابلیت ها این استان است.

حمیده ماحوزی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ملی عکس ثلاث در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره عکس ثلاث فرصت مغتنمی بود برای ارائه قابلیت ها و بروز استعدادهای شکوفا با نگاهی متفاوت به مقوله عکس و عکاسی که جای تقدیر دارد.

وی افزود: خالصانه ترین درودها را از طرف خود و هم استانی هایم تقدیم میهمانان محترمی که از استان های میهن عزیزمان رنج سفر را تقبل کرده و به استان بوشهر شهرستان کنگان آمده اند، کرده و تشکر ویژه ای از هنرمند خوب شهر کنگان جناب صفایی و همکاران خوب ایشان و دستگاه های حامی که به برگزاری جشنواره ملی ثلاث در این بندر زیبا  تلاش کردند.

وی گفت: در خصوص پیشینه بندر کنگان در کتب تاریخی آمده است که کنگ در واژه به معنای پیشروی آب دریاست  و کنگان بر پایه نام کهن کنگ و دژ باستانی زرتشتیان که توسط سیاوش ایجاد شد نامگذاری شده است و این شهر با ۱۵۵ هزار نفر جمعیت صنعت بزرگ پارس جنوبی را در دل خوب جای داده است و این خطه از ایران زیبای ما پر از نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری است.

ماحوزی بیان کرد: با آیینها، سنت ها، محیط زیست منحصر به فرد این شهرستان و از طرفی صنعت نفت و گاز که باعث بوجود آمدن فرصتها، آسیبها و جاذبه هایی شده است و هنرمندان می توانند با تهیه عکس و فیلم و نقاشی و مقاله و تهیه کتاب  هم به معرفی این بخشها بپردازند و هم اینکه این آثار را به یادگار به نسلهای آینده بسپارند. 
وی افزود: نگاه تیز بین مجموعه ثلاث با زبان بین المللی هنر و با هدف جلب دیده ها و نظر گردشگران به این شهر ستودنی است. 

ماحوزی گفت: اینکه این جشنواره ملی با همت شما جوانان به صورت خود جوش به این خوبی برگزار شد ما را به این وا می دارد که بایستی به شما اطمینان کرد و برگزاری چنین برنامه هایی را به شما سپرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر ادامه داد: در برنامه بعدی این گروه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر کماکان در کنار شما خواهد بود.

جشنواره عکس ثلاث با حضور عکاسانی از ۱۹ استان کشور در دو بخش موبایل و دوربین برگزار شد که در بخش دوربین کیارش کرمی از همدان، حامد نظری از تبریز و رضا صفایی از بندر کنگان و دربخش عکس با گوشی تلفن همراه، سید حسین میرکمالی از قزوین، حسن آهوخوش از بندر کنگان و مهدی فاضل از مشهد حائز مقامهای اول تا سوم شدند و همچنین در هر دو بخش از ۱۴ نفر شایسته تقدیر با هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 3658084

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