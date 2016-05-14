حمیده ماحوزی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ملی عکس ثلاث در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره عکس ثلاث فرصت مغتنمی بود برای ارائه قابلیت ها و بروز استعدادهای شکوفا با نگاهی متفاوت به مقوله عکس و عکاسی که جای تقدیر دارد.

وی افزود: خالصانه ترین درودها را از طرف خود و هم استانی هایم تقدیم میهمانان محترمی که از استان های میهن عزیزمان رنج سفر را تقبل کرده و به استان بوشهر شهرستان کنگان آمده اند، کرده و تشکر ویژه ای از هنرمند خوب شهر کنگان جناب صفایی و همکاران خوب ایشان و دستگاه های حامی که به برگزاری جشنواره ملی ثلاث در این بندر زیبا تلاش کردند.

وی گفت: در خصوص پیشینه بندر کنگان در کتب تاریخی آمده است که کنگ در واژه به معنای پیشروی آب دریاست و کنگان بر پایه نام کهن کنگ و دژ باستانی زرتشتیان که توسط سیاوش ایجاد شد نامگذاری شده است و این شهر با ۱۵۵ هزار نفر جمعیت صنعت بزرگ پارس جنوبی را در دل خوب جای داده است و این خطه از ایران زیبای ما پر از نقاط دیدنی و جاذبه های گردشگری است.

ماحوزی بیان کرد: با آیینها، سنت ها، محیط زیست منحصر به فرد این شهرستان و از طرفی صنعت نفت و گاز که باعث بوجود آمدن فرصتها، آسیبها و جاذبه هایی شده است و هنرمندان می توانند با تهیه عکس و فیلم و نقاشی و مقاله و تهیه کتاب هم به معرفی این بخشها بپردازند و هم اینکه این آثار را به یادگار به نسلهای آینده بسپارند.

وی افزود: نگاه تیز بین مجموعه ثلاث با زبان بین المللی هنر و با هدف جلب دیده ها و نظر گردشگران به این شهر ستودنی است.

ماحوزی گفت: اینکه این جشنواره ملی با همت شما جوانان به صورت خود جوش به این خوبی برگزار شد ما را به این وا می دارد که بایستی به شما اطمینان کرد و برگزاری چنین برنامه هایی را به شما سپرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر ادامه داد: در برنامه بعدی این گروه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر کماکان در کنار شما خواهد بود.

جشنواره عکس ثلاث با حضور عکاسانی از ۱۹ استان کشور در دو بخش موبایل و دوربین برگزار شد که در بخش دوربین کیارش کرمی از همدان، حامد نظری از تبریز و رضا صفایی از بندر کنگان و دربخش عکس با گوشی تلفن همراه، سید حسین میرکمالی از قزوین، حسن آهوخوش از بندر کنگان و مهدی فاضل از مشهد حائز مقامهای اول تا سوم شدند و همچنین در هر دو بخش از ۱۴ نفر شایسته تقدیر با هدایایی تجلیل شد.