دستورالعمل صیانت ازحقوق شهروندی و حجاب در ادارات محلات اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمد امینی در جلسه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب که ظهر شنبه در فرمانداری محلات برگزار شد، اظهار داشت: باید ضمن ارزیابی از عملکرد ادارات دولتی، با استفاده از اصول صیانت از حقوق شهروندان و عفاف و حجاب، زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

وی ارزیابی عملکرد ادارات دولتی را در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم موثر دانست و افزود: مدیران دولتی گزارش های ماهانه خود را در زمینه پیاده سازی اصول و موارد صیانت از حقوق شهروندان و عفاف و حجاب به صورت منظم به فرمانداری محلات ارائه دهند.

محمد امینی با لازم دانستن مقوله آموزش به کارکنان، خاطر نشان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت، تشویق کارکنان ساعی و ارشاد متخلفین، تبلیغات و فضاسازی محیط می تواند به بهبود عملکرد کارکنان در مسیر خدمت رسانی بهتر کمک کند.

وی افزود: باید ادارات دولتی به سمت الکترونیکی کردن خدمات حرکت کنند و تا جایی که امکان پذیر است از حضور فیزیکی مردم در ادارات کاسته شده و با برون سپاری کارها و واگذاری خدمات به بخش های دیگر سطح کیفی خدمات افزایش یابد.

محمد امینی بیان داشت: با برپایی میز خدمت در ورودی ادارات می توان ضمن راهنمایی مراجعین و آشنایی ایشان با روند کار و قوانین و مقررات، از سردرگمی افراد در ادارات دولتی جلوگیری کرد.

معاون فرماندار محلات از مدیران ادارات دولتی خواست نسبت به رعایت اصول عفاف و حجاب همت کنند و ضمن تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب در اداره، برنامه های آموزشی کارکنان را در دستور کار قرار دهند.

محمد امینی تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی، خدمات مشاوره ای و تبلیغات محیطی به ترویج عفاف و حجاب در ادارات کمک می کند و مدیران باید از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع عفاف و حجاب حمایت کنند.