۱۱۵ مدرسه ملایر عمر بالای ۳۰ سال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آموزش و پرورش استان همدان، کاوه برخورداری اظهار داشت: این شهرستان دارای ۲۳۶ باب فضای آموزشی است که ۱۱۵ آموزشگاه عمر بالای ۳۰ سال داشته و استانداردهای لازم برای آموزش به روز را ندارند و برخی از این مدارس نیز هنوز مقاوم سازی نشده اند.

وی افزود: آموزشگاه های شهید رجایی، تربیت، سرگرد بیات، هوشنگ زند و شهید دماوندی در شهر ملایر در معرض تخریب است که نیاز به بازسازی دارد.

وی ادامه داد: مدارس روستاهای کمازان، شیرین آباد، کرکان و قشلاق قباد نیز از کانکس استفاده می کنند و نیاز به حمایت و کمک خیران دارند.

برخورداری با بیان اینکه ۷ مدرسه روستایی ملایر نیاز به تعمیرات اساسی دارند، بیان کرد: ۳۲ مدرسه در روستاهای این شهرستان دارای نمازخانه بوده و ۳۸ مدرسه فاقد نمازخانه است.

مدیر آموزش و پرورش ملایر بیان کرد: تعداد ۱۰ آموزشگاه نیز از نظر سیستم گرمایشی و موتورخانه نیاز به تعمیر و تجهیز اساسی و تعداد ۱۵ آموزشگاه از نظر فضاسازی و آسفالت مدارس نیاز به مرمت دارند.

برخورداری با تاکید بر اینکه بسیاری از مدارس این شهرستان از داشتن آزمایشگاه و کارگاه آموزشی محروم هستند، گفت: سرویس های بهداشتی ۳۰ واحد آموزشی نیاز به تعمیر اساسی دارند.

وی تعمیرات ایزوگام پشت بام مدارس به طول ۱۵ هزار متر، تجهیزات کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش، هوشمند سازی مدارس، میز و نیمکت و کامپیوتر و سایر تجهیزات را از دیگر نیازهای مدارس این شهرستان برشمرد که نیاز به کمک خیران دارد.