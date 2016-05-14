لزوم توجه به پیوست فرهنگی در بازسازی پارک های ساحلی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی ظهر امروز شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که با حضور مسئولان مربوطه در دفتر امام جمعه برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات حبیب الله آصفی فرماندار سابق شهرستان به رضا نجاتی فرماندار جدید دزفول تبریک گفت و وی را یکی از مدیران لایق، ولایتمدار و پرکار استان خوزستان برشمرد.

وی در ادامه به مناسبت های چهارم خرداد، سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: چهارم خرداد (روز مقاومت مردم دزفول) فرصتی برای اثبات مقاومت و ایستادگی مردم ایران در طول سال های دفاع مقدس است که ضروری است در این روز ائمه جمعه کشور در این خصوص در خطبه هایشان به سخنرانی بپردازند.

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی دزفول با بیان اینکه نیمه شعبان یک حرکت فرهنگی است و نباید جشن های این روز با گناه همراه شوند، گفت: لازم است تا یک اتاق فکر برای بررسی برنامه های رادیو دزفول در نیمه شعبان تشکیل شود، ضمن اینکه کانون مداحان شهرستان سیاست های این مداحان برای این روز را گردآوری کرده و تذکرات لازم را بدهد.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه نیروی انتظامی سیاست های قوی تری برای تامین امنیت در مراسمات نیمه شعبان شهرستان داشته باشد، خواستار برخورد نیروهای انتظامی با پخش موسیقی ها و اجرای برنامه های نامتعارف و فعال تر شدن نیروهای بسیجی شهرستان برای برقراری امنیت در اینگونه مناسبت ها شد.

وی همچنین عنوان کرد: نقاط فرهنگی قوی شهرستان باید تقویت شوند و تمام ضعف های فرهنگی باید بررسی و حذف شوند.

امام جمعه دزفول و رئیس شورای فرهنگ عمومی دزفول، این شهرستان را یکی از قطب های فرهنگی و علمی کشور برشمرد و تصریح کرد: پس باید از مسائل و حواشی و جنجال آفرینی در تمام حوزه های این شهرستان دوری کرد و در راستای اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی پیش برویم.

حجت الاسلام قاضی دزفولی بیان کرد: شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی کاملا مشخص است بنابراین برای تحقق این شعار باید در خانواده و صنعت فرهنگ سازی شود زیرا فرهنگ یک مسئله زیربنایی است که تمام حوزه ها را پربار می کند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه شهری نیازمند ارتقای سطح فرهنگ شهرستان هستیم، گفت: باید بتوانیم کار فرهنگی را به مردم بسپاریم و آنها را در کنار خود داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.

امام جمعه دزفول در ادامه یادآور شد: پارک های ساحلی دزفول که بعد از سیل به طور کامل از بین رفتند، باید با توجه کامل به پیوست های مهم فرهنگی مجددا بازسازی شوند، بنابراین تا پیوست فرهنگی نباشد اجازه بازسازی پارک های ساحلی دزفول را به نهادهای مربوطه نمی دهیم.

حجت الاسلام قاضی دزفولی همچنین ضمن تبریک قهرمانی تیم استقلال خوزستان به تمام مردم استان، عنوان کرد: تقدیم کاپ قهرمانی تیم استقلال خوزستان از سوی عوامل این تیم به شهدای مدافع حرم یک اقدام بسیار ارزشمند بود که قطعا زمینه ای برای موفقیت های بعدی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست برنامه های بزرگداشت روز چهارم خرداد (روز ثبت تقویم شده مقاومت و ایستادگی مردم دزفول) اعلام شد.