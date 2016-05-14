قاتل مرد ۵۷ ساله در کردکوی دستگیر شد

سرهنگ محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدر و پسری که ساکن روستای سرکلاته خرابشهر بودند دیروز به جنگل می روند و در ساعت ۱۲ بامداد که قصد بازگشت به خانه را داشتند، تصمیم می گیرند تا از راه های نزدیک و زمین های کشاورزی به راهشان ادامه دهند.

وی ادامه داد: یکی از شکارچیان منطقه که هر شب در آنجا مشغول شکار حیوانات بود، به اشتباه پدر ۵۷ ساله را مورد اصابت گلوله قرار داد و گلوله نیز به سر او برخورد کرد. پس از این اتفاق، جراحات سنگینی بر روی سر پدر بوجود آمد و پسر او که همراش بود او را به بیمارستان پنج آذر گرگان منتقل کرد.

او با بیان اینکه شخص مورد نظر پس از انتقال به بیمارستان به کما رفت، گفت: شدت جراحات به حدی بود که پدر به کما رفت و پس از ساعاتی نیز درگذشت.

اکبری تصریح کرد: به محض اطلاع نیروی انتظامی، یک گروه از ماموران پلیس آگاهی استان گلستان به محل حادثه اعزام شدند و پس از پرس و جو از اهالی روستا صاحب زمین مورد نظر را پیدا کردند. صاحب زمین همان شخصی بود که به پدر را با حیوان اشتباه گرفته بود و گلوله را به سمت او شلیک کرد.

وی از دستگیری این شخص خبر داد و گفت: قاتل پس از دستگیری و در بازجویی اعلام کرد که من این دو نفر را با حیوانات اشتباه گرفتم و قصدی در کشته شدن آن فرد نداشته ام.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص پلیس آگاهی استان در رابطه با این مسئله ادامه خواهد داشت و علت اصلی این اتفاق مشخص می شود.