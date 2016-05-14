احتمال برپایی اردوی تیم ملی فوتسال در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول تمرینات تیم ملی فوتسال ایران در راه آماده سازی جام جهانی کلمبیا در حالی به اتمام رسید که تکلیف دومین اردوی تیم ملی نامشخص است.

از آنجا که تیم ملی قادر به استفاده از هتل آکادمی نبود، اعضای کادر فنی درخواست برگزاری اردو در جزیره کیش را داده بودند که گویا با این درخواست موافقت نشده و مسئولان کمیته فوتسال نتوانسته‌اند این اردو را تدارک ببینند.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما به دنبال برگزاری اردوی تدارکاتی در شهر اردبیل هستیم. من امروز به فدراسیون فوتبال می روم تا در این خصوص با مسئولان فدراسیون صحبت کنم.