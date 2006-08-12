قطعنامه زماني را براي آتش بس و عقب نشيني تعيين نكرده است / نبايد براساس قواعد اسرائيل جنگ را ادامه دهيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رهبر مقاومت اسلامي لبنان در جديدترين پيام تلويزيوني خود كه عصر امروز از شبكه تلويزيوني المنارپخش شد، اظهارداشت: دولت آمريكا به حمايت خود از اسرائيل ادامه مي دهد و مي خواهد از اين طريق، تل آويو به بيشترين اهداف خود دست يابد.

وي خاطرنشان كرد: اكنون كه بيش از يك ماه از تجاوز ارتش اشغالگر قدس به لبنان مي گذرد، آمريكا و صهيونيست تلاش مي كنند تا آتش بس اعلام نشود.

نصرالله در زمينه موضع سياسي خود درباره اين قطعنامه گفت: ابتدا لازم مي دانم بگويم اگر مقاومت نيروهاي شجاع و شريف رزمندگان مقاومت نبود و اگرملت لبنان شجاعانه وفاداري خود را ثابت نمي كرد و اگر نيروهاي سياسي دولت و نهادهاي سياسي خود از نظر امنيتي و اجتماعي خود را ثابت نمي كردند و اگروحدت ملت و دولت ملت نبود ما با وضعيت دشوار امنيتي روبرو مي شديم و دشمن درشرايطي قرارمي گرفت كه مي توانست به ما شرايط امنيتي وسياسي هولناكي را تحميل كند و واقعيت بسيار جديد هولناكي را به ارمغان آورد.

وي افزود: اگر اهدافي كه اسرائيل از جنگ برضد لبنان در پيش گرفته را مورد توجه قرار دهيم درمي يابيم كه آمريكا نيز به دنبال اهدافي در منطقه و لبنان است.

دبيركل حزب الله خاطرنشان كرد: ازنظر سياسي، ما برخي ملاحظات نسبت به اين قطعنامه داريم.وي افزود: ابتدا بايد بگويم راه مقاومت در روزهاي آينده چگونه خواهد بود. اگر زماني براي توقف جنگ و يا اقدامات خصمانه مشخص شود و چنانچه توافقي درخصوص اين مسئله ازسوي شوراي امنيت و دولت لبنان و دشمن صورت گيرد و هر زمان آتش بس اعلام شود، ما نيز به آن پايبند خواهيم بود.

نصرالله دربخش ديگري از سخنانش اعلام كرد: ما پيش ازصدورقطعنامه شوراي امنيت و قبل ازآن اعلام كرديم زماني كه اقدامات و تجاوزگري هاي رژيم صهيونيستي متوقف شود ما نيز واكنش هاي مقاومت را به صورت طبيعي متوقف خواهيم كرد. دوم اينكه هر آنچه باعث شود كه آوارگان ما به خانه هاي خود برگردند ما نيز آمادگي كامل و بهترين همكاري را در اين مرحله انجام خواهيم داد.

وي گفت: سومين اينكه ما در گذشته ازطريق حضورمان در دولت لبنان اعلام كرديم كه با استقرار نيروهاي لبناني و سازمان ملل موافق هستيم و اكنون نيزبا راي سابق خود موافقيم. زماني كه نيروهاي ارتش لبنان ونيروهاي سازمان ملل در جنوب مستقر شوند مقاومت نيز تمام همكاري خود را به عمل خواهد آورد.

دبيركل حزب الله در ادامه اظهار داشت: همچنين تا زماني كه آنها از توقف جنگ سخن مي گويند و رژيم صهيونيستي به حملات خود ادامه دهد، نمي توان آتش بس را برقرار كرد هرچند دشمن صهيونيستي وفرماندهان نشان دادند ديگرنمي توانند به عمليات نظامي زميني درلبنان ادامه دهند چرا كه آنها اين عمليات را براي محقق ساختن برخي اهداف خود در سرزمين لبنان مي ديدند.

وي گفت : تا زماني كه اقدامات نظامي اسرائيل ادامه دارد و نيروهاي اين رژيم در خاك لبنان هستند اين حق طبيعي ماست كه با آنها مبارزه و ازسرزمين خود دفاع كنيم ودرنهايت طبيعي است تا زماني كه رژيم صهيونسيتي به اقدامات تروريستي و تجاوز گرانه خود ادامه مي دهد مقاومت مشروع لبنان به مبارزه ادامه يابد.

نصرالله بيان كرد: همانگونه كه روز گذشته نيز در جريان تصويب قطعنامه شواري امنيت مذاكراتي صورت گرفته است، اعلام مي كنيم تمامي آنچه كه اتفاق خواهد افتاد از اين پس بايد براساس اين قعطنامه باشد و ما همه اعلام مي كنيم به توافقات سابق خود پايبند هستيم.

دبيركل حزب الله خاطرنشان كرد: مشكل اصلي درقطعنامه اين است كه زماني براي آتش بس وعقب نشيني رژيم صهيونيستي و توقف عمليات جنگي تعيين نشده است.

وي درادامه گفت: شايد برخي اعتقاد داشته باشند كه منظور ازاقدامات جنگي چيست؟ من اينجا اعلام مي كنم دولت، ملت و مقاومت نبايد اين اشتباه را مرتكب شوند كه جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان نيمه شب گذشته پايان يافته است.

نصرالله افزود: بايد بدانيم رژيم صهيونسيتي به حملات خود ادامه مي دهد ودربسياري از محورها نيزبه حملات وكشتار و ويرانيها ادامه داده و امروز پس از صدور قطعنامه هيچ چيز تغيير نكرد و گويا فردا نيز چيزي تغيير نخواهد كرد.

وي اظهار داشت: دولت آمريكا همچنان به حمايت خود از اسرائيل ادامه مي دهد و مي خواهد از اين طريق اسرائيل به بيشترين اهداف خود دست يابد؛ اكنون كه بيش از يكماه از تجاوز به لبنان مي گذرد آمريكا و رژيم صهيونيستي تلاش مي كنند تا آتش بس اعلام نشود.

دبيركل حزب الله گفت: فردا يكشنبه مي گويند قرار است نشست كابينه اسرائيل برگزار شود. پس از برگزاري اين نشست آنها مي خواهند در مورد پايان جنگ تصميم گيري كنند. گويا آنها نمي خواهند آتش بس اعلام شود چرا كه اعلام مي كنند تا زمان استقرار نيروهاي ارتش لبنان و سازمان ملل در جنوب، آتش بس اعلام نمي شود.

نصرالله تاكيد كرد: اين امر نشان مي دهد كه دشمن صهيونيست نمي خواهد آتش بس را اعلام كند اين به مثابه آن است كه تجاوزات رژيم صهيونيستي تا چند روزآينده ادامه خواهد يافت، لذا بايد به اين توجه كنيم كه نبايد براساس قواعد اسرائيل جنگ را ادامه دهيم. ما نبايد اجازه دهيم ارتش، ملت و دولت غافلگير شوند، چرا كه اگر اين شرايط را بپذيريم و به اين رژيم اجازه دهيم هر كاري كه مي خواهد انجام دهد، به اين ملت خيانت كرده ايم.

وي افزود: ما بايد به ملت اعلام كنيم كه مقاومت رزمندگان كماكان ادامه دارد و تا زماني كه تجاوزات صهونيستها ادامه دارد، ما نيزمقاومت را ادامه خواهيم داد چرا كه اين يك اقدام واجب است و اقدامات وحشيانه رژيم صهيونيستي بايد به شدت سركوب شود، چرا كه اقدامات آنها حد و مرزي ندارد.

دبيركل حزب الله خاطرنشان كرد: در خصوص قطعنامه شوراي امنيت بايد بگويم كه در بخشي از اين قطعنامه، اصولي نوشته شده كه از پايه، منصفانه و عادلانه نيست چرا كه شوراي امنيت، مقاومت و اقدامات محدود مقاومت را تجاوز دانسته كه اين دروغ محض است.

وي افزود: درآنچه كه روز گذشته ازفرستاده آمريكا به منطقه ونماينده اين كشوردرشوراي امنيت شنيديم اين بود كه آنها گفتند حزب الله با حمله به پشت مرزها، نظاميان اسرائيلي را به اسارت گرفته است.

نصرالله تاكيد كرد: آنها بايد بدانند اين صهيونيست ها بودند كه به شهروندان ما حمله كرده و آنها را قتل عام كردند. ما نيز ناگزير شديم دو نظامي آنها را به اسارت بگيريم .

دبيركل حزب الله لبنان در پايان اين پيام اظهار داشت: متاسفانه گويا نماينده آمريكا در شوراي امنيت واقعيت ها را ناديده مي گيرد و اينها واقعا دروغ است. ما به شمال فلسطين موشكي شليك نكرديم، مقاومت تنها اقدامات بسيار محدودي را انجام داد و جنايات رژيم صهيونيستي در به خاك و خون كشيدن بيش از يكهزار كودك، زن و سالخورده در مناطق جنوبي لبنان نشان از ميزان وحشيگري اين رژيم است.