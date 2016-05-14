به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن برزگر در همایش نقد و بررسی واقعی طرح تحول نظام سلامت، تاکید کرد: در سال ۹۳ از محل هدفمندی یارانه ها ۵۵۰ میلیارد تومان و از محل منابع سازمان بیمه سلامت ۷۰۰ میلیارد تومان برای پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه در کشور، تخصیص یافت.

وی با بیان این مطلب که تنها گام منطبق با قانون در اجرای طرح تحول سلامت پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه بوده است، گفت: در مجموع ۱۲۵۰ میلیارد تومان برای پوشش بیمه ای تخصیص داده شد که در عمل پرداخت این مقدار پول محقق نشد.

برزگر با اعلام اینکه برای ۹ میلیون بیمه شده با متوسط ۲.۳ نفر خانواده ۱۹۹۰ میلیارد تومان حق بیمه پیش بینی شده بود، افزود: این در حالی بود که دولت ۱۲۵۰ میلیارد تومان در قانون برای اجرای این مهم پیش بینی کرده بود.

معاون مطالعات و توسعه خدمات سازمان بیمه سلامت ایران با انتقاد از اینکه در فرایند بیمه افراد فاقد پوشش بیمه ای نتوانستیم غنی و فقیر را تفکیک کنیم، گفت: بیش از ۷.۹۱ درصد جمعیت ۹.۵ میلیون نفری بیمه شده فاقد درآمد کافی بودند.

وی با اعلام اینکه عمده کاهش پرداختی مردم ناشی از بیمه کردن افراد فقیر بوده است، افزود: عدم تامین منابع مالی پایدار باعث شده بیمه ها با سونامی هزینه مواجه شوند.

برزگر با عنوان این مطلب که طرح تحول سلامت یک سویه نگری در ارائه خدمات انجام داد، گفت: متاسفانه قانونگذار، وظایف تولیت سلامت را تفکیک نکرده است.

وی با اعلام اینکه مشکل حوزه سلامت تجمیع بیمه ها نیست، افزود: وزارت رفاه باید مدافع حق مردم در نظام سلامت باشد.