رویکرد درمان محور در طرح تحول سلامت قابل دفاع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر رنجبرزاده در نشست هم اندیشی سازمان نظام پزشکی با منتخبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: یکی از ویژگی های مثبت دولت یازدهم، توجه به سلامت و در اولویت قرار دادن این موضوع بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، گفت: اینکه همه هزینه های طرح به سمت درمان برود، قابل دفاع نیست.

رنجبرزاده با اشاره به هزینه های طرح تحول سلامت که به صورت پلکانی در حالا بالا رفتن است، افزود: ادامه این روند منجر به عقبگرد و شکست طرح خواهد شد و قطعا دولت نمی تواند اعتبارات طرح را پوشش بدهد.

منتخب مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منابع طرح را باید به اندازه کافی ببینیم، تصریح کرد: اما باید باور داشته باشیم که منابع محدود نیست و باید مدیریت شود.

رنجبرزاده با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و بی توجهی به نظام ارجاع و پزشک خانواده، گفت: اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده ناقص اجرا شود، نظام سلامت به شدت آسیب می بیند.

اقدامات درمانی منجر به شکایت در ایران زیر یک دهم درصد است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب که سه درصد اقدامات درمانی در دنیا منجر به شکایت می شوذ، گفت: این عدد در ایران زیر یک دهم درصد است.

دکتر علی فتاحی در نشست هم اندیشی سازمان نظام پزشکی با منتخبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: در سال گذشته ۸۰۰ میلیون بار اقدام درمانی در کشور انجام شده که تنها ۱۲ هزار پرونده در ارتباط با شکایت از اقدامات درمانی تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه ۶۰ درصد موارد شکایت ها منجر به منع تعقیب شده است، افزود: یعنی از ۸۰۰ میلیون اقدام درمانی تنها ۴ هزار پرونده شکایت داشته ایم که این عدد خیلی ناچیز است.

فتاحی با اشاره به سامانه ۱۶۹۰ برای شکایت های مردمی، گفت: در سال گذشته تنها ۶۰۰ پرونده در تهران از محل تماس های ۱۶۹۰ تشکیل شده است، در حالی که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بستری داشته ایم.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه از ۶۰۰ پرونده تنها ۲۵ مورد مربوط به دریافت زیرمیزی بوده است، افزود: بر اساس گزارش تعزیرات استان تهران، از ۸ هزار پرونده تشکیل شده ۹۵ درصد مربوط به موادغذایی و بهداشتی بوده و تنها ۵ درصد به حوزه پزشکی باز می گردد.