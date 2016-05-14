خودروی سواری با ۳۶۰ تخلف توسط پلیس شرق استان تهران توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش تصادفات و رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: پلیس از همه ظرفیت های موجود برای ارتقای وضعیت رانندگی در کشور استفاده می کند.

فرمانده پلیس راه شرق استان تهران افزود: پلیس تلاش دارد تا از طریق فرهنگسازی و آموزش صحیح، ارتقای ایمنی و فرهنگ ترافیک را در کشور ایجاد کند که این امر همکاری مردم و سایر دستگاه ها را می طلبد.

وی با اشاره به حضور مستمر پلیس شرق استان تهران در محورهای مواصلاتی تحت پوشش خود ادامه داد: پلیس شرق استان تهران در محورهای مواصلاتی حضور مستمری داشته و بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نظارت دارد.

سرهنگ محبی اضافه کرد: پلیس در یکی از اقدامات خود، یک دستگاه خودروی سواری اسپورتیج را با ثبت ۳۶۰ تخلف و ۸۸ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال خلافی در آزاده راه تهران-پردیس متوقف کرد.

وی بیان داشت: این خودرو که دارای شکایت از مرکز اجراییات پلیس راهور بود، به پارکینگ منتقل شد.