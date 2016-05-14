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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران؛

هسته مقاومت گسترده‌تر شده است/ افزایش نفرت مردمی از اسرائیل

هسته مقاومت گسترده‌تر شده است/ افزایش نفرت مردمی از اسرائیل

وزیر بهداشت گفت: در منطقه جوانانی هستند که به اسلام گرایش پیدا کرده اند و هسته مقاومت بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی عصر امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید مصطفی بدرالدین در دفتر حزب الله لبنان در تهران، در جمع خبرنگاران، با اشاره به ترور این فرمانده جهادی اظهارداشت: این اتفاق تازگی ندارد و مردم منطقه بیش از ۶ دهه گرفتار این مصیبت هستند.

وی افزود: از این حوادث در منطقه زیاد است و آنچه مسلم است اینکه شاهد اوج نفرت مردم منطقه نسبت به اسرائیل و حامیان آن هستیم.

وزیر بهداشت خون شهدا را باعث رشد و شکوفایی این نهضت عنوان کرد و افزود: جوانانی در منطقه هستند که به اسلام گرایش پیدا کرده اند و هسته مقاومت بیشتر شده و وعده خداوند، پیروزی است.

هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از ایران، پزشکانی در دوران آتش‌بس برای کمک به سوریه رفته اند یا خیر، تصریح کرد: اطلاعی ندارم. وزارت بهداشت سوریه مسئولیت را برعهده دارد.

کد مطلب 3658290

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