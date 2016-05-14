آغاز اکران فیلم های جشنواره بین المللی «فیلم سبز» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین فیلم های محیط زیستی ایران و جهان در جشنواره بین المللی فیلم سبز از امروز ۲۵ اردیبهشت ماه تا پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در ۴ سانس در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برای مردم اکران می شود.

این فیلم ها در بخش های مسابقه کوتاه و انیمیشن، مسابقه مستند ملی، مسابقه بلند داستانی و مسابقه مستند بین الملل به نمایش عمومی در خواهد آمد.

فیلم های چتر سبز، دامنه های سفید، بالابان، مروارید، بلوگا، گمیجی در بخش مسابقه بلند داستانی برای عموم اکران می شود و فیلم های مادرم بلوط، بیجار سری، زیستن، فرمانروای زاگرس، دیاپیر، جرعه های تاریخ، دریای کاسپین، چه شور بود دریاچه من، غبار سرخ، نوروز در نئور، موکان، سه سنجاقک، درپناه بلوط، مادرکشی و دست استرج لاو از فیلم هایی است که در بخش مسابقه مستند ملی به نمایش در می آید.

سانس ساعت ۱۰ صبح به اکران فیلم های مسابقه کوتاه و انیمیشن، سانس ساعت ۱۵ به اکران فیلم های مسابقه مستند ملی، سانس ساعت ۱۷ به اکران فیلم های مسابقه بلند داستانی و سانس ساعت ۱۹ به اکران فیلم های مستند بین الملل اختصاص خواهد یافت.

همچنین تماشای این فیلم ها برای عموم رایگان بوده و همه علاقه مندان به هنر سینما و طبیعت می توانند از تماشاگران پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز باشند.

برگزاری نمایشگاه سمن های زیست محیطی، برپایی کارگاه آموزشی سرمایه های اجتماعی، برگزاری همایش کودک و طبیعت و افتتاح نخستین مدرسه طبیعت استان همدان از برنامه های جنبی جشنواره فیلم سبز در همدان است.