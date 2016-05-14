۳۱هزار رأس گوسفند بالغ و ۱۸هزار بره در شهرستان ملارد واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهر آیینی عصر شنبه در جلسه کارگروه سلامت این منطقه با اشاره به تلاش مجموعه دامپزشکی این شهرستان برای حصول حداکثری سلامت دام ها اظهار داشت:یکی از دستورکارهای جدی و عمده شبکه دامپزشکی به مقابله، مبارزه و جلوگیری از بروز بیماری های مشترک دام وانسان باز می گردد.

رئیس دامپزشکی ملارد افزود:در این خصوص، اقدامات سازنده وموثری اجرایی شده که واکسینه کردن ۳۱ هزار رأس گوسفند بالغ و ۱۸ هزار بره از نمونه های آن به شمار می رود.

شهرآیینی عنوان کرد:خون گیری از ۱۵ هزار دام سنگین نیز از دیگر دستورکارهای طراحی شده بود که با تلاش عوامل ذیربط اجرایی شد.

رئیس دامپزشکی ملارد در تشریح اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بروز بیماری هایی که احتمال شیوع وانتقال آن از حیوانات و موجودات زنده وجود دارد، گفت:معدوم سازی دو هزار کیلوگرم ماهی و پرنده بومی که سلامت آن زیر سئوال بود و بازدیدهای مستمر از مراکز بسته بندی و کشتارگاه ها از نمونه اقدامات عملیاتی شده در این حوزه به شمار می رود.

شناسایی چهار مرکز تولید همبرگر غیر مجاز و غیر بهداشتی

شهرآیینی با اشاره به دقت نظر و تلاش مجموعه دامپزشکی با همکاری دیگر دستگاه های ذیربط برای شناسایی و برخورد با تولید کنندگان فرآورده های غذایی غیر مجاز عنوان کرد:با تلاش ها و پیگیری های انجام شده، چهار مرکز تولید همبرگر غیر مجاز نیز شناسایی شد واین روند نظارتی با جدیت در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

وی در خاتمه یادآور شد:هدفگذاری صورت گرفته در سال جاری، افزایش ۱۰ درصدی عملکرد در مقایسه با سال گذشته است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده به این امر مهم نائل شویم.