به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعداز ظهر شنبه، در مراسم بزرگداشت روز ملی فردوسی که در محل آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: فردوسی حکیم شاهنامه را به نام خداوند جان و خرد آغاز و به شکلی خردمندانه نیز به پایان رساند و با این کار خود غرور ملی و هویت و حیثت ایرانی را حفظ کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: خرد ورزی، امانت داری، استفاده از واژگان فارسی، کلام پاک، سخنان همه فهم و فراگیر مهمترین ویژگی فردوسی و کلام او در شاهنامه است که نشان از عظمت ابرمرد توس است.

وی اضافه کرد: فردوسی توانست با همت بلند در ایجاد وحدت ملی و با بهره‌گیری از واژگان ناب فارسی و پاسداشت کلمات آن اقدام بسیار مهمی صورت داده و امروز همه ما گرد هم آمده‌ایم تا بخش کوچکی از همت ابرمرد توس است که توانست زبان فارسی را پاس بدارد، ارج نهیم.



معاون رئیس جمهور به زیبایی های سرایش شاهنامه اشاره کرد و گفت: فردوسی حکیم موضوعات شاهنامه را به زیبایی به تصویر کشیده است؛ او همانند یک پزشک حاذق رستم را از پهلوی مادر بیرون می آورد، مانند یک قهرمان او را پرورش می دهد و در جایی از شاهنامه با مرگ سیاوش مظلوم، اشک خواننده خود را درمی‌آورد.

سلطانی فر با بیان اینکه فردوسی حکیم تلاش های بسیاری برای زنده نگه داشتن زبان فارسی و احیاء این زبان داشته است، افزود: فردوسی یکی از غنی ترین شخصیت های ادبی در شرق و غرب است.

وی تصریح کرد: از همه شرکت کنندگان خصوصا آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مدیران استانی در این مراسم تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم در سال های بعد هم چنان شاهد برگزاری مراسم با شکوه در شان حکیم توس باشم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه به رویداد مهم فرهنگی مشهد ۲۰۱۷ اشاره کرد و افزود: رویداد مهم و فرهنگی مشهد ۲۰۱۷ فرصت بسیار مغتنمی برای برگزاری مراسم با شکوه و در شان فردوسی است و از این فرصت برای برگزاری این مراسم استفاده می کنیم.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به علاقه مندی ادبا، پژوهشگران و شاعران و فرهیختگان سایر کشورها به فردوسی و شاهنامه گفت: همانطور که استاندار خراسان رضوی نیز در سخنرانی خود اعلام کردند امیدوارم سال آینده شاهد برگزاری مراسم اعطاء جایزه بین المللی فردوسی به شاعران، ادبا، فردوسی پژوهان و شاهنامه پژوهانی باشیم که در خارج از کشور و فراتر از مرزهای ما برای فردوسی حکیم فعالیت های مثمر ثمر و شاخصی دارند.

وی افزود: این مراسم را سال آینده به طور ویژه با همکاری مدیران استانی برگزار و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این مراسم به صورت دو سالانه در مشهد و در جوار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار خواهد شد.

