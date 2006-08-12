انتشارات راتلج كتاب «اسلام و جهاني سازي» را منتشر كرد



به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كتاب چهار جلدي حاوي مقالاتي از انديشمندان بزرگ غرب و شرق در باره چالش بين اسلام و جهاني سازي است . عناوين مجلّد‌هاي آن عبارت است از:

جلد اول: فرهنگ و هويت؛

جلد دوّم: سياست و آگاهي؛

جلد سوّم: نظم جهاني؛

جلد چهارم: اقتصاد و حقوق.

ناشر در ابتداي كتاب مقدّمه‌اي كلّي نوشته است و در ادامه نويسندگان كتاب به بررسي كوشش مسلمانان براي حفاظت از اسلام در برابر خيزش غرب، با استفاده از روش‌هاي گوناگون مي‌پردازند. مسايلي مثل نهضت اصلاح ديني و تطوّر افكار اسلامي براي پاسخ دهي به مناقشات جديد مذهبي، از مباحث بعدي كتاب است.

نويسنده اين كتاب معتقد است كه فرايند جهاني‌سازي در جوامع غيرغربي رسوخ كرده است ، به سمت آزادسازي اقتصادي، سياسي و فرهنگي پيش مي‌رود و تأثير قابل توجّهي بر جوامع اسلامي داشته ؛ به طوري‌كه نگراني‌هايي را در جوامع اسلامي پديد آورده است.

نگارنده با اشاره به اين واقعيت كه جهاني‌سازي مسأله اي ‌است كه از غرب وارد شده است، دليل مخالفت مسلمانان با اين مسأله را يكي دانستن آن با استعمار مي‌داند.

با توجه به اينكه بعد از يازدهم سپتامبر چالش بين اسلام و غرب به اوج خود رسيده است، نويسندگان كتاب قصد دارند انواع روابط بين‌اللمللي بين دو تمدن غرب و شرق (اعمّ از روابط خصومت‌آميز يا مسالمت‌آميز) را از اواخر قرن بيستم تا بيست و يكم ميلادي مورد توجه قرار دهند.