فیلمساز برتر فارس تجلیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن سینمای جوانان ایران ازهفت فیلمسازان پرافتخار سینمای جوان از جمله کریم لک زاده، کارگردان فیلم کوتاه و پر افتخار «قمارباز» تقدیر می‌کند.

روز دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت در جشن سینمای جوان از هفت فیلم‌ساز تقدیر می‎شود كه پرافتخارترین حضور ملی و بین‌المللی را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند.

در این مراسم که با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، جمعی از مدیران وهنرمندان سینما و هم‎چنین فیلم‌سازان فیلم كوتاه در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‎شود، كریم لك‌زاده كارگردان فیلم كوتاه «قمارباز» در میان فیلم‌سازانی كه افتخارات ملی و بین‌المللی متعدد در سال ۹۴ کسب کردند، مورد تقدیر قرار می گیرد.

دو فیلم کوتاه «قمارباز» و «تنازع» که هم اکنون در گروه هنروتجربه در حال اکران هستند، نامزد دریافت تندیس هنروتجربه در جشنواره فیلم کوتاه بوده‌اند که این تندیس به فیلم «تنازع» تعلق گرفت.