۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

فیلمساز برتر فارس تجلیل می شود

شیراز- در روز ملی جوان از فیلمساز برتر فارس در تهران تجلیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن سینمای جوانان ایران ازهفت فیلمسازان پرافتخار سینمای جوان از جمله کریم لک زاده، کارگردان فیلم کوتاه و پر افتخار «قمارباز» تقدیر می‌کند.

روز دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت در جشن سینمای جوان از هفت فیلم‌ساز تقدیر میشود كه پرافتخارترین حضور ملی و بین‌المللی را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند.

در این مراسم که با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، جمعی از مدیران وهنرمندان سینما و همچنین فیلم‌سازان فیلم كوتاه در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود، كریم لك‌زاده كارگردان فیلم كوتاه «قمارباز» در میان فیلم‌سازانی كه افتخارات ملی و بین‌المللی متعدد در سال ۹۴ کسب کردند، مورد تقدیر قرار می گیرد.

دو فیلم کوتاه «قمارباز» و «تنازع» که هم اکنون در گروه هنروتجربه در حال اکران هستند، نامزد دریافت تندیس هنروتجربه در جشنواره فیلم کوتاه بوده‌اند که این تندیس به فیلم «تنازع» تعلق گرفت.

