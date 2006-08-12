برخي محافل داخلي و غربي حزب كارگران كردستان را تحريك مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيوآناتولين چاپ تركيه، ژنرال "سوركو ساريسيك" گفت: حزب كارگران كردستان جرات كرده است تا دست به اقداماتي بزند كه به صلح و امنيت در منطقه جنوب شرق تركيه آسيب مي زند و به گفته اين مقام ترك، اين اقدام بر اثر تحريكاتي صورت گرفته است كه ازسوي برخي محافل در داخل كشور و همچنين برخي كشورهاي خارجي به آن دامن زده مي شود.

وي پيشتر بدون اينكه نامي از كشوري ببرد، برخي كشورهاي غربي را متهم كرده بود كه تحت لواي حمايت از دموكراسي با تحريكات خود مسائل بزرگي در زمينه امنيتي براي تركيه ايجاد مي كنند.

ساريسيك گفت: تركيه براي حفظ بقاي خود در منطقه اي كه براي يكهزار سال مركز جهان تلقي مي شود تلاش كرده است.

وي اظهار داشت : تروريست ها با حمله به ارزشهاي پذيرفته شده ما كه سالها پس از جنگ استقلال براي آن تلاش كرديم، مي خواهند ما را به زانو دربياورند اما اجازه نخواهيم داد تا كشور تهديد شود تا خائنين به هدف هاي خود دست يابند.

گرچه اين ژنرال تركيه نامي از كشورهاي غربي نبرده است، اما برخي كشورهاي اروپايي، اسرائيل و آمريكا طرف هايي هستند كه محافل نظامي در اين كشور آنها را متهم مي كنند كه به بهانه دموكراسي در امور داخلي كشور دخالت مي كنند.

همچنين برخي از طيف ها در داخل تركيه سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از سازمانهاي اطلاعاتي غربي را به تلاس براي تحركات جديد در گروه "پ.ك.ك" كرده اند.