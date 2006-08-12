  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۴۴

در سفري ناگهاني به قاهره؛

سعود الفيصل وضعيت لبنان را با رئيس جمهوري مصر مورد بررسي قرار داد

سعود الفيصل وضعيت لبنان را با رئيس جمهوري مصر مورد بررسي قرار داد

وزير امور خارجه عربستان امروز شنبه سفر سرزده اي را به مصر انجام داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري خاورميانه مصر، سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان امروز در سفر پنهاني خود به قاهره با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر در مورد اوضاع لبنان به گفتگو نشست.

وزير خارجه عربستان سعودي در اين ديدار پيام "عبدالله بن عبدالعزيز" پادشاه عربستان در مورد وضعيت لبنان را به رئيس جمهوري مصر تسليم كرد.

هنوز خبري از محور مذاكرات و محتواي پيام پادشاه عربستان به مبارك به دليل مخفيانه بودن اين سفر منتشر نشده است.

آخرين ديدار رئيس جمهوري مصر و پادشاه عربستان به 25 ژوئيه برمي گردد كه در پايان اين ديدار، دو طرف بر ضرورت آتش بس فوري در لبنان تاكيد كردند.

پيشتر مصر، عربستان و اردن، اقدام حزب الله در ربودن دو نظامي صهيونيست در 12 ژوئيه (21 تير) را ماجراجويي توصيف كرده بودند.

کد مطلب 365848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها