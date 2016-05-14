درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، داود محمدی و بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر آموزش و پرورش در قزوین افتتاح شد.

این درمانگاه که در مرکز شهر قزوین در چهار راه نادری خیابان عبید زاکان واقع شده در زمینی به مساحت ۴۰۵۰ مترمربع با زیر بنای ۲۰۰۰ مترمربع در سه طبقه با ۱۰ میلیارد ریال اعتبارات مردمی و آموزش و پرورش ساخته شده است.

درمانگاه فرهنگیان قزوین دارای بخش های پزشک عمومی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، جراحی، گوش، حلق و بینی، تست ورزش، عینک سازی، بینایی سنجی، رادیوگرافی، تزریقات و پانسمان، است.

درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان به صورت ویدئو کنفرانس با نظارت از راه دور فانی وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

همزمان در سراسر کشور ۱۶ پروژه درمانی، رفاهی و خدماتی فرهنگیان در ۱۴ استان کشور از جمله قزوین، آذربایجان شرقی؛ آذربایجان غربی، قم، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و فارس افتتاح شد.