نماینده شایسته ای برای کبدی ایران خواهم بود

مصطفی نودهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عقد قرارداد با فدراسیون کبدی عراق برای مسئولیت پذیرش تیم های ملی کبدی این کشور اظهار کرد: باتوجه به شناختی که مسئولان فدراسیون کبدی عراق از من داشتند، برای سرمربی گری تیم ملی بزرگسالان این کشور با من به مذاکره پرداختند.

نودهی افزود: جریان مذاکره، حدود ۶ ماه به طول انجامید و در این مدت چندین بار به عراق سفر کردم و سه ماه نیز به عنوان مدرس کلاس های آموزشی در این کشور فعالیت کردم.

وی درباره روند مذاکرات بیان کرد: در جریان مذاکرات خواسته های متقابل را به همدیگر منتقل کردیم و یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات، مشخص نبودن تاریخ برگزاری مسابقات جهانی بود.

وی با بیان اینکه فدراسیون کبدی ایران در جریان مذاکرات قرار داشت، تصریح کرد: لازم می دانم از حمایت های آقایان مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی، بهمن طیبی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان و مهدی خسروی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان که نهایت همکاری را با من داشتند، تشکر کنم.

این مربی گلستانی ابراز امیدواری کرد: کبدی عراق در مدت اخیر پیشرفت کرده و امیدوارم نماینده شایسته ای برای جامعه کبدی کشورم در کشور دوست و همسایه عراق باشم.

به گزارش خبرنگارر مهر، حمید نعم حمدانی دبیر فدراسیون کبدی عراق نخستین بذر خبر توافق نهایی و عقد قرارداد فدراسیون کبدی این کشور با مصطفی نودهی، مربی گلستانی کبدی را در خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کرد.

عراقی ها خود را برای شرکت در مسابقات جهانی هندوستان که سه ماه آینده برگزار می شود، آماده می کنند. پیش از این، نودهی به عنوان مدرس کلاس های مربیگری به مدت سه ماه با فدراسیون کبدی عراق همکاری داشته و در این مدت مذاکراتی برای پذیرش هدایت تیم ملی این کشور انجام داده است. وی صبح یکشنبه عازم نجف شد.

گفتنی است؛ مصطفی نودهی در دوران ورزشی خود سابقه قهرمانی کبدی ساحلی جهان در سال ۲۰۰۴، نایب قهرمانی کبدی استاندارد بازی های آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰، نایب قهرمانی کبدی سالنی بازی های آسیایی ویتنام ۲۰۰۹، سومی مسابقات کبدی ساحلی آسیایی عمان و تنها پرچمدار گلستانی در بازی های آسیایی ساحلی (کاروان محرم) ۲۰۱۰ را در کارنامه دارد.

بر این اساس نودهی نخستین سرمربی لژیونر ورزش گلستان و کبدی ایران در بخش کبدی استاندارد خواهد بود. پیش از این کیانوش نادریان از استان سیستان و بلوچستان در سال ۲۰۱۴ به عنوان سرمربی تیم ملی ساحلی تایلند و کافی شریفی از خوزستان به عنوان سرمربی جوانان عراق در سال گذشته فعالیت می کردند.