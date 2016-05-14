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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۲۶

معاون عمرانی استانداری قزوین:

قزوین ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

قزوین ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: در استان ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی کمبود داریم که با ساخت دو بیمارستان جدید در اینده این نیاز را برطرف می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در مراسم افتتاح درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین گفت: انسان محور توسعه است و معلم با تربیت انسانها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت علمی و اخلاق جامعه دارد.

وی افزود: معلمان به دلیل جایگاه برجسته ای که دارند نباید هیچ دغدغه ای جز تدریس داشته باشند اما مشکلات زیاد است و همه باید تلاش کنیم با وجود تنگنای مالی حمایت خود را از فرهنگیان دریغ نکنیم.

حبیبی تصریح کرد: یکی از دغدغه های فرهنگیان تامین هزینه های درمانی بویژه در موارد خاص است و در این راستا داشتن درمانگاه شبانه روزی می تواند بخشی از نگرانی های خانواده فرهنگیان را برطرف کند.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: باید شاهد روزی باشیم که معلمان هیچ دغدغه معیشت و درمان و رفاه نداشته باشند تا همه تمرکز خود را بر روی تعلیم و تربیت فرزندانمان معطوف کنند و تا آن روز باید از همه ظرفیت ها برای تامین نیازها استفاده کنیم.

کمبود ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی دراستان قزوین  

حبیبی یادآورشد: سرانه تخت در شرایط استاندارد باید برای هر ۱۰۰۰ نفر حدود ۲.۶ تخت باشد که در کشورمان ۱.۶ تخت است اما در قزوین این سرانه ۹ دهم است که این کمبود باید جبران شود.

وی اضافه کرد: در شرایطی که در استان به ۳ هزار تخت نیاز داریم در حال حاضر ۱۲۰۰ تخت در مراکز درمانی موجود است و کمبود ما بیش از ۱۸۰۰ تخت است که باید تامین شود.

حبیبی اظهارداشت: برای ساخت یک بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی مطالعات لازم انجام شده و یک قطعه زمین به مساحت ۱۰ هکتار پیش بینی شده که با ساخت آن بخش زیادی از مشکلات برطرف می شود.

وی اضافه کرد: یک بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی در شهر الوند با همکاری شورا و شهرداری این شهر در حال تجهیز است و در شهر محمدیه نیز ۲۷ تخت آماده خواهد شد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.

درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین با ۱۰ میلیارد ریال در سه طبقه امروز افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین دارای بخش های پزشک عمومی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، جراحی، گوش، حلق و بینی، تست ورزش، عینک سازی، بینای سنجی، رادوگرافی، تزریقات و پانسمان است.

 

کد مطلب 3658488

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