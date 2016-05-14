قزوین ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در مراسم افتتاح درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین گفت: انسان محور توسعه است و معلم با تربیت انسانها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت علمی و اخلاق جامعه دارد.

وی افزود: معلمان به دلیل جایگاه برجسته ای که دارند نباید هیچ دغدغه ای جز تدریس داشته باشند اما مشکلات زیاد است و همه باید تلاش کنیم با وجود تنگنای مالی حمایت خود را از فرهنگیان دریغ نکنیم.

حبیبی تصریح کرد: یکی از دغدغه های فرهنگیان تامین هزینه های درمانی بویژه در موارد خاص است و در این راستا داشتن درمانگاه شبانه روزی می تواند بخشی از نگرانی های خانواده فرهنگیان را برطرف کند.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: باید شاهد روزی باشیم که معلمان هیچ دغدغه معیشت و درمان و رفاه نداشته باشند تا همه تمرکز خود را بر روی تعلیم و تربیت فرزندانمان معطوف کنند و تا آن روز باید از همه ظرفیت ها برای تامین نیازها استفاده کنیم.

کمبود ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی دراستان قزوین

حبیبی یادآورشد: سرانه تخت در شرایط استاندارد باید برای هر ۱۰۰۰ نفر حدود ۲.۶ تخت باشد که در کشورمان ۱.۶ تخت است اما در قزوین این سرانه ۹ دهم است که این کمبود باید جبران شود.

وی اضافه کرد: در شرایطی که در استان به ۳ هزار تخت نیاز داریم در حال حاضر ۱۲۰۰ تخت در مراکز درمانی موجود است و کمبود ما بیش از ۱۸۰۰ تخت است که باید تامین شود.

حبیبی اظهارداشت: برای ساخت یک بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی مطالعات لازم انجام شده و یک قطعه زمین به مساحت ۱۰ هکتار پیش بینی شده که با ساخت آن بخش زیادی از مشکلات برطرف می شود.

وی اضافه کرد: یک بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی در شهر الوند با همکاری شورا و شهرداری این شهر در حال تجهیز است و در شهر محمدیه نیز ۲۷ تخت آماده خواهد شد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.

درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین با ۱۰ میلیارد ریال در سه طبقه امروز افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان قزوین دارای بخش های پزشک عمومی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، جراحی، گوش، حلق و بینی، تست ورزش، عینک سازی، بینای سنجی، رادوگرافی، تزریقات و پانسمان است.