عملیات اجرایی سایت نمایشگاه همدان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی شامگاه شنبه در نمایشگاه اقتصاد و سرمایه گذاری استان همدان با بیان اینکه این نمایشگاه نخستین نمایشگاهی است که در واحدهای استانی برگزار شده است، گفت: واحدهای شرکت کننده نشان دادند که در این عرصه توانمند هستند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی همدان با بیان اینکه ۴۰ غرفه از دستگاه های مختلف استان همدان در نمایشگاه حضور دارند، افزود: در ایام برگزاری نمایشگاه و طی ۵ روز متوالی در زمینه ضرورت توسعه الکترونی و پنجره های واحد، بهبود فضای الکترونیک گمرگ، تولید وتجارت الکترونیک، قوانین و مقررات، تامین منابع مالی و همچنین سرمایه گذاری و تجارت همایش برگزار خواهد شد.

الماسی با اظهار امیدواری از اینکه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نقش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرد، اظهار داشت: سالانه ۲۵ عنوان نمایشگاهی در استان همدان برگزار می شود که امیدواریم این نمایشگاه که اولین سال برگزاری آن است، نوبت دوم خود را در سال آینده و در محل اصلی سایت نمایشگاهی به صورت بین المللی و کشوری برگزار کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی همدان تاکید کرد: اقدامات مناسبی برای تسریع در روند اجرای پروژه و سایت نمایشگاهی همدان انجام شده است که با تامین مالی این روند تسریع پیدا می‌کند.

الماسی یادآور شد: نخستین نمایشگاه تخصصی و همایش ملی اقتصاد و سرمایه از ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ماه و به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان برگزار و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.