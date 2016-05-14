به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح توسعه فولاد صدر خرم آباد اظهار داشت: سرمایه گذار این کارخانه اخیرا با یک شرکت سرمایه گذار خارجی برای این طرح وارد مذاکره شده است.

وی با بیان اینکه فاینانس این کارخانه به کمیته کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رفته است عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سازمان صنعت معدن و تجارت استان ظرف ۲۰ روز آینده مجوز لازم را برای اجرای طرح توسعه فولاد صدر صادر خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین از تامین خوراک طرح توسعه فولاد صدر خرم آباد خبر داد و گفت: این سازمان به طور حتم ظرف زمان ۲۰ روز آینده اقدام به صدور مجوز لازم در این رابطه خواهد کرد.

صفی خانی با تاکید بر اینکه فولاد صدر خرم آباد ظرفیت خوبی در راستان رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مرکز استان است گفت: اگر سرمایه گذار خارجی طرح توسعه به تعهدات خود در این رابطه عمل کند شاهد تحول اقتصاد منطقه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون میزان تولید فولاد صدر خرم آباد در سال ۶۰۰ هزار تن است تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه آن میزان تولید این کارخانه به ۱.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۰ نفر در کارخانه فولاد صدر خرم آباد مشغول به کار هستند گفت: به طور حتم با اجرای طرح توسعه فولاد صدر شاهد ایجاد اشتغال خوبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این کارخانه خواهیم بود.