به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «امامعلی رحمانف» رئیس جمهور تاجیکستان روز شنبه قانونی را امضا کرد که طی آن یک روز به تعطیلات رسمی این کشور اضافه می شود. روز تعطیل به خاطر تشکیل حکومت جمهوری تاجیکستان به رهبری رحمانف اعلام شده است.

ماه گذشته پارلمان تاجیکستان با اکثریت آرا طرح رئیس جمهور برای اعلام روز تعطیل ملی این کشور را به تصویب رسانده بود.

روز تعطیل تصویب شده توسط اکثر نمایندگان ۱۶ نوامبر هرسال به نام روز رئیس جمهور نامگذاری شده است.

به گفته یک منبع دولتی در تاجیکستان این روز نشانه وحدت و یکپارچگی کشور در اعلام ریاست جمهوری اعلام شده است.