۲۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان با بیان اینکه ویژگی مصوبات این ستاد طی امسال این بوده که این مصوبات به طور حتم رصد می شوند اظهار داشت: برای اجرای مصوبات این ستاد یک برنامه زمانبدی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در این برنامه زمانبدی دستگاههای اجرایی، کارآفرین و یا بانک عامل باید به تعهدات خود عمل کنند گفت: اگر این تعهدات اجرایی نشوند به طور حتم ما ورود پیدا خواهیم کرد و برخورد لازم را در این زمنیه خواهیم داشت.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه خوشبختانه تا این لحظه بسیاری از مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان اجرایی شده است گفت: در این ستاد طی سال گذشته از ۳۱۱ مصوبه بیش از ۱۶۱ مصوبه اجرایی شده و مشکل واحدهای تولیدی حل شده است.

غضنفری با بیان اینکه بقیه مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان طی سال گذشته در دست اقدام هستند گفت: حدود ۲۰ درصد از مصوبات اجرایی نشده اند که مشکلات آنها مربوط به سرمایه گذاران بوده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که نسبت به جایگزینی برای این سرمایه گذاران اقدام شود.