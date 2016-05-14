تولید «یدوفولیک» ایرانی برای مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون عزیزی در آستانه روز جهانی تیروئید، گفت: امروزه ثابت شده است نیاز مادر باردار به ید ۲ برابر سایر افراد است به همین دلیل زنان در دوران بارداری باید به مقدار کافی ید دریافت کنند.

وی افزود: ایران اولین کشور در خاورمیانه است که توانست با تولید، توزیع و مصرف نمک ید دار کم کاری تیروئید را در کشور مهار کند البته ید موجود در این نمک ها برای مادران باردار و زنان شیرده کافی نیست و آنها به میزان بیشتری از ید نیاز دارند.

رئیس انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم ایران، یادآور شد: به همین دلیل پزشکان در سه ماهه دوم و سوم بارداری به زنان مکمل های حاوی ید و قرص های مولتی ویتامین تجویز می کنند که البته این مکمل ها در سه ماهه اول بارداری قابل مصرف نیست.

وی افزود:دریافت ید کافی در سه ماهه اول بارداری بسیار مهم است به همین دلیل پزشکان و داروسازان ایرانی موفق به تولید دارویی بنان «یدوفولیک» شدند که قابل استفاده برای زنان باردار در سه ماهه اول بارداری و شیرده است.

عزیزی خاطرنشان کرد: این دارو در تعداد کمی از کشورهای خارجی موجود است اما پزشکان ایرانی در سه شرکت دانش بنیان موفق به تولید نمونه ایرانی این دارو شدند که هیچ تفاوتی با مشابه خارجی خود ندارد.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پایان یادآور شد: این دارو همزمان با روز جهانی تیروئید در بازار عرضه خواهد شد که تهیه آن به لحاظ دسترسی و قیمت برای ایرانیان بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.