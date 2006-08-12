پوتين قطعنامه شوراي امنيت را فرصتي براي حل مسائل سياسي لبنان دانست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتركرملين اعلام كرد:دراين مكالمه تلفني پوتين با اشاره به تصويب قطعنامه 1701 توسط 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل ، آن را يك فرصت براي حل و فصل مسائل سياسي تلقي كرد.

رئيس جمهوري روسيه برضرورت حل و فصل مسائل سياسي بجاي استفاده ازحملات نظامي و درگيري تاكيد كرد.

وي درحالي خواستار سريع اجراي قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان شد كه ارتش اشغالگر قدس همچنان درحال بمباران و گلوله باران منازل شهروندان لبناني در جنوب اين كشور است .

وزارت خارجه روسيه هم اعلام كرد انتظار دارد دو طرف به اين قطعنامه كاملا احترام بگذارند.

علي رغم صدور قطعنامه شوراي امنيت درمورد آتش بس رژيم صهيونيستي حملات افسارگسيخته خود را به لبنان شدت بخشيده است اما مبارزان حزب الله تاكنون 7 نظامي اسرائيلي را كشته و 84 تن ديگر را زخمي كردند كه حال 11 تن از مجروحان وخيم اعلام شده است.

خبرگزاري رويترز به نقل از وزيرخارجه رژيم صهيونيستي هم اعلام كرد : پيش بيني مي شود حمله به لبنان تا روز دوشنبه پايان يابد.