  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۲۱:۰۶

پوتين قطعنامه شوراي امنيت را فرصتي براي حل مسائل سياسي لبنان دانست

پوتين قطعنامه شوراي امنيت را فرصتي براي حل مسائل سياسي لبنان دانست

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه امروز در گفتگوي تلفني با ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان را بررسي كرد و آن را فرصتي براي حل وفصل مسائل سياسي دانست.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتركرملين اعلام كرد:دراين مكالمه تلفني پوتين با اشاره به تصويب قطعنامه 1701 توسط 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل ، آن را يك فرصت براي حل و فصل مسائل سياسي تلقي كرد.

رئيس جمهوري روسيه برضرورت حل و فصل مسائل سياسي بجاي استفاده ازحملات نظامي و درگيري تاكيد كرد.

وي  درحالي خواستار سريع اجراي قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان شد كه ارتش اشغالگر قدس همچنان درحال بمباران و گلوله باران منازل شهروندان لبناني در جنوب اين كشور است .

وزارت خارجه روسيه هم اعلام كرد انتظار دارد دو طرف به اين قطعنامه كاملا احترام بگذارند.

علي رغم صدور قطعنامه شوراي امنيت درمورد آتش بس رژيم صهيونيستي حملات افسارگسيخته خود را به لبنان شدت بخشيده است اما مبارزان حزب الله تاكنون 7 نظامي اسرائيلي را كشته و 84 تن ديگر را زخمي كردند كه حال 11 تن از مجروحان وخيم اعلام شده است.

خبرگزاري رويترز به نقل از وزيرخارجه رژيم صهيونيستي هم اعلام كرد : پيش بيني مي شود حمله به لبنان تا روز دوشنبه پايان يابد.

کد مطلب 365854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها