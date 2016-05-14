به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان در سخنانی با اشاره به تعداد واحدهای راکد مستقر در شهرکهای صنعتی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۶۲ واحد راکد در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید مشکلات واحدهای اقتصادی راکد و نیمه تعطیل لرستان به حداقل ممکن برسد عنوان کرد: مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان باید از سوی بانکها و همچنین دستگاههای اجرایی استان اجرایی شوند.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر لزوم پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات این ستاد از سوی دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: بنا نیست ما در این ستاد مصوبه ای داشته باشیم اما اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن نداشته باشیم.

غضنفری با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات این ستاد یک برنامه زمانبدی مشخص باید داشته باشند گفت: به طور حتم همکاری برای اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل از موارد ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم فعال بودن دبیرخانه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان تصریح کرد: این دبیرخانه باید مسیر و روند اجرای مصوبات این ستاد را پیگیری کرده و نسبت به ارزیابی اقدامات صورت گرفته اقدام کند.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان طی امسال اولین مصوبات ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان مربوط به شهرستان دلفان بوده است گفت: متاسفانه تا کنون در این شهرستان برای اجرای مصوبات یاد شده اقدامی صورت نگرفته و دبیرخانه ستاد باید پیگیری لازم در رابطه با چرایی اجرایی نشدن این مصوبات داشته باشد.

غضنفری بیان داشت: دبیرخانه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان باید ظرف مدت زمان یک هفته نسبت به بررسی علت به سرانجام نرسیدن مصوبات شهرستان دلفان اقدام کند و گزارش آن را به صورت شفاف ارائه دهد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم همکاری بانکهای در حوزه تولید استان تاکید کرد. بیان داشت: بانکها بر اساس بخشنامه ستاد رفع موانع تولید نباید بدهی معوق و چک برگشتی واحدها را در رابطه با پرداخت تسهیلات به آنها مذنظر قرار دهند.

معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان تصریح کرد: به طور حتم آثار اجرای این بخشنامه از سوب بانکها مورد رصد ما قرار خواهد گرفت.