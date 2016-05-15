به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از مقامات غربی با حضور در کنفرانس امنیت و مبارزه با تروریسم در آفریقا که در شهر ابوجای نیجریه برگزار شد، بر لزوم همکاری کشورها برای مبارزه با با بوکوحرام تاکید کردند.

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در این نشست امنیتی بوکوحرام را خطرناک ترین گروه تروریستی در جهان خطاب کرد و از آمادگی کشورش برای کمک به کشورهای آفریقایی در معرض خطر این گروه تروریستی خبر داد.

وی گفت: ارتش فرانسه پیش از این در نیجریه حضور یافته است و حاضر است به کشورهای همسایه دیگر نیز کمک کند.

به گفته اولاند به خاطر حملات تروریستی بوکوحرام در حال حاضر دو میلیون و پانصد هزار نفر از مردم نیجریه آواره شده اند.

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس نیز اعلام کرد برای مبارزه و شکست بوکوحرام تنها مبارزه نظامی کافی نیست و باید با این گروه از نظر ایدئولوژیک نیز مبارزه کرد.

وی گفت: باید مناطقی که از گروه تروریستی بوکوحرام باز پس گرفته شده است به وضعیت عادی برگردد.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست امنیتی نیجریه حاضر شد و موضع اتحادیه اروپا در مقابله با بوکوحرام را اعلام کرد.

وی گفت: بوکوحرام نماینده مسلمانان نیست بلکه دشمن اسلام محسوب می شود و مبارزه با این گروه تروریستی وظیفه اخلاقی است.

«آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس از کشورهای آفریقایی خواست برای مبارزه با بوکوحرام با یکدیگر همکاری کنند.

وی همچنین از همکاری بوکوحرام با تروریست های داعش در لیبی خبر داد و اعلام کرد اطلاعات به دست آمده نشان می دهد اعضای بوکوحرام برای پیوستن به داعش به لیبی سفر می کنند.

این مقام آمریکایی به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از واگذاری جنگنده های A29 این کشور به ارتش نیجریه خبر داد.