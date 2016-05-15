اظهارات مشاور امنیت ملی سابق آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توماس دانیلون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا خواستار تجدید تحریم ها علیه ایران در دوران رئیس جمهور آینده آمریکا شد.

وی گفت: رئیس جمهور آینده آمریکا باید تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کند.

این مقام سابق آمریکایی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد تجربه نشان می دهد در صورت قطع تحریم ها ایران به کارهای گذشته خود ادامه خواهد داد.

وی به آزمایش های موشک بالستیک ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا باید در کشورهای مختلف سامانه های دفاع موشکی خود را تقویت کند.

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا هفته گذشته نیز در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز درباره جدایی احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده بود.

وی هشدار داده است در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می توانیم شاهد فروپاشی این اتحادیه باشیم.