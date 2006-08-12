سازمان كنفرانس اسلامي از قطعنامه شوراي امنيت استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي در جده با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه احسان اوغلو ضمن اعلام استقبال سازمان كنفرانس اسلامي از قطعنامه 1701 شوراي امنيت ابراز اميدواري كرد كه اين قطعنامه به بازگشت امنيت و ثبات به لبنان كمك كند.

درهمان حال دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي بارديگر ادامه تهاجم وحشيانه رژيم صهيونيستي به لبنان را علي رغم صدور قطعنامه و درخواست شوراي امنيت براي توقف جنگ و تمام اعمال خصمانه عليه لبنان محكوم كرد.

با وجود اينكه شوراي امنيت در قطعنامه شب گذشته خود خواستار توقف جنگ برضد لبنان شده است ارتش تجاوزگررژيم صهيونيستي حمله گسترده اي را به جنوب لبنان شروع كرده است و همچنان به عمليات پيشروي در جنوب ادامه مي دهد.

شبكه خبري الجزيره لحظاتي قبل اعلام كرد در حمله موشكي حزب الله به شمال اراضي اشغالي دستكم 8 اسرائيلي مجروح شدند.

حزب الله امروز دستكم 64 موشك به سوي اراضي اشغالي شليك كرد و تاكنون موفق شده تلفات سنگيني را از دشمن صهيونيستي درجنوب لبنان بگيرد.

نبرد سنگين در جنوب لبنان بين نيروهاي مقاومت اسلامي حزب الله و نظاميان صهيونيست ادامه دارد به طوري تاكنون 84 نظامي صهيونيست زخمي شدند.