اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : گروه جی ۷ به دنبال اعمال سیاستی برای مقابله با اشباع جهانی بازار فولاد است.

بلومبرگ : انتظار می رود ذخایر ارزی مصر با کاهش روبرو شود.

رویترز : انتظار می رود کسری بودجه عربستان سعودی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی معادل ۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد.

نیوزایشا : رشد اقتصادی مالزی در سه ماه نخست سال جاری میلادی با رسیدن به ۴.۲ درصد کمترین رقم در ۶ سال اخیر محسوب می شود.

اسپوتنیک : پیش بینی می شود اوکراین در پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد.

خبرگزاری فرانسه : قرار است صندوق بین المللی پول به افغانستان وام اعطا کند.

رویترز : رشد تولیدات کارخانجات چین در ماه گذشته میلادی با رسیدن به ۶ درصد کمتر از حد انتظار گزارش شده است.

نیوزنو : بدهی دولتی ایتالیا در ماه مارس با رسیدن به ۲.۲۳ تریلیون یورو به یک رکورد تبدیل شد.

اینوسترو : قیمت جهانی طلا در هفته گذشته میلادی با بیشترین روند نزولی هفتگی در تقریبا دو ماه اخیر روبرو شد.

رویترز : ژاپن افزایش مالیات را به آوریل سال آینده میلادی موکول کرد.

رویترز : روند بورس و ارزش پول برزیل با کاهش در حال پیش رفتن است.

آسوشیتدپرس : انتظار می رود رشد اقتصادی لهستان با رسیدن به ۳.۵ درصد در سال جاری میلادی یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه اروپا را به خود اختصاص دهد.

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی با ۴۷.۷ درصد رشد به ۱۷۹ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز رسید.