به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ علیرضا گوهری اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از صندوق های صدقه حسینیه های شهر ایلام موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس عامل این سرقت ها که یکی از سارقان سابقه دار بود شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: صبح روز گذشته با تلاش ماموران پلیس آگاهی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی گفت: این فرد تا کنون به سرقت از صندوق صدقات سه حسینیه شهر ایلام اعتراف کرده است.

سرهنگ گوهری از مردم خواست با رعایت توصیه های پلیسی و توجه به نکات امنیتی از وقوع سرقت اموال خود پیشگیری کنند.

سارق لوازم داخل خودرو در ایلام دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری سارق لووازم داخل خودرو و کشف ۲۲ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ فردین پیری اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ شهر ایلام موفق شدند پس از چند روز کار اطلاعاتی عامل سرقت های اخیر لوازم داخل خودرو را در شهر ایلام دستگیر کنند.

وی گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو که با شیوه های خاص و یکنواخت در برخی محلات شهر ایلام رخ داد ماموران تلاش گسترده ای را برای شناسایی عامل این سرقت ها آغاز کردند.