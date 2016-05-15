اعزام روحانی به مناطق عشایرنشین چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سیدجعفر مرتضوی در نخستین نشست شورای تبلیغ استان از اعزام روحانی به شهرستان های عشایری اردل، کوهرنگ و لردگان خبر داد وگفت: این طرح در نقاط روستایی فاقد روحانی در طول سال اجرا می‌شود.

وی از اعزام روحانی به مناطق عشایر نشین از اواخر ماه شعبان تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این روحانیون در شهرستان های اردل و کوهرنگ به مدت ۴۰ روز به تبلیغ دین در میان عشایر می پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیمه شعبان را فرصتی برای نشر گفتمان مهدویت دانست و گفت: باید از حضور روحانیون در این ایام برای ایجاد معرفت مهدوی استفاده کرد.