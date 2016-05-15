علیرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی اجرای طرح نظارتی ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توسط تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، یک واحد عینک‌سازی به دلیل نداشتن مجوز و حضور نداشتن مسئول فنی پلمب شد.

وی افزود: همچنین یک مطب چشم پزشکی به دلیل فروش فرم و عینک به صورت غیرمجاز و تداخل صنفی اخطار گرفت و تمام کالاهای غیر مجاز داخل مطب مانند عینک، فرم توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: در راستای رفاه حال شهروندان شعبه پنجم ویژه بهداشت مرکز استان و تمام شعب شهرستان‌های تابعه برای رسیدگی فوری به شکایات حضوری مردمی در خصوص تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در نظر گرفته شده و مردم می‌توانند شکایات کتبی خود را به این شعب داده و یا گزارشات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ اعلام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای رأی جریمه میلیاردی قاچاق باطری اشاره کرد و اظهار داشت: فردی که تعداد ۱۷۰ عدد باطری قاچاق به ارزش ۸۲۳ میلیون و ۶۴۳ هزار ریال را به وسیله یک دستگاه کامیون حمل می‌کرد دستگیر و پرونده وی در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد.

حسن‌پور افزود: شعبه چهارم ویژه قاچاق کالا و ارز این اداره کل مشارالیه را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی عنوان کرد: پس از ارسال پرونده به اجرای احکام با استفاده از راهکارهای قانونی تاکنون ۵۰۰ میلیون ریال از جریمه نامبرده وصول و به حساب خزانه واریز و مابقی نیز در حال وصول است.