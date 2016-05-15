به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی فوتسال در اولین روز کاری این هفته در کنار رئیس کمیته فوتسال و رئیس جدید فدراسیون فوتبال جلسه‌ای را با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار کردند که در این جلسه مسائل و مشکلات تیم ملی از زبان سرمربی و کاپیتان تیم ملی مطرح شد.

تیم ملی فوتسال ایران درحالی شهریورماه باید در مسابقات جام جهانی به مصاف حریفانش برود که چند دیدار تدارکاتی در آستانه این مسابقات برای ایران هماهنگ شده است و ملی پوشان بعد از مصاف با تیم‌هایی چون تایلند، مصر و قزاقستان در تورنمنت تایلند و دو دیدار تدارکاتی با ازبکستان در ایران خواهد داشت.

با این حال بخش اصلی دغدغه کادر فنی داشتن بازی تدارکاتی تا پیش از شروع ماه رمضان و شروع زودهنگام مسابقات لیگ برتر است. سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی بارها در مصاحبه‌هایش عنوان کرده که به امکانات و تدارکاتی در حد جام جهانی برای تیمش نیاز دارد ولی حتی درخواست وی در کمیته فوتسال هم شنیده نمی‌شود.

تمرینات تیم ملی فوتسال این روزها به خاطر «نداشتن هتل» برای اقامت بازیکنان تعطیل است و از سوی دیگر برنامه شروع مسابقات لیگ برتر با در ابهام است. ناظم الشریعه که به دنبال برپایی اردوی تیم ملی در جزیره کیش بود، هنوز نتوانسته به این درخواستش برسد و ممکن است تمرینات تیم ملی به شهر اردبیل منتقل شود.

محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی بعد از دیدار با معاون رئیس جمهور گفت: مشکلات تیم ملی فوتسال زیاد است از زمین و هتل گرفته تا پیراهن و بازی تدارکاتی، امروز با توجه به اینکه مسولان بودند تنها اشاره کوچکی به مشکلاتمان کردیم اما از باز کردن بیشتر این موضوع خجالت کشیدیم!

معاون اول رئیس جمهور در جلسه روز گذشته خطاب به اعضای تیم ملی فوتسال قول داد «هر آنچه بتوانیم دریغ نکرده تا ان‌شاءالله در جام جهانی فوتسال نیز حضور قدرتمندانه ای از شما عزیزان ببینیم.» به نظر می‌رسد نیاز تیم ملی ابتدا مشخص شدن برنامه لیگ است که این مسئله کنار گذاشتن منافع شخصی در هیات رئیسه سازمان لیگ را می‌طلبد و سپس کمک و توجه وزارت ورزش و دولت برای پشتیبانی‌های لازم در راه جام جهانی.