چرا پرداخت یارانه اردیبهشت با تغییر رییس صدا و سیما همزمان شد؟

مهرآباد* ـ علیرضا لبش: از آنجا که تغییر ریاست صدا و سیما روی همه اتفاقات مملکت تاثیر می گذارد، حتی پرداخت یارانه خبرنگار مهرآباد در جهت یافتن پاسخ این پرسش به سراغ عده ای از کارشناسان و صاحب نظران رفته است.

دکتر زیباکلام: حالا که برجام شکل گرفته، همه باید بروند از رییس صدا و سیما گرفته تا رییس جمهور. مردم در پسابرجام نه به صدا و سیما نیاز دارند، نه به یارانه.

بابک زنجانی: چرا اسم بازیگرایی که توی پارتی می گیرن، مثل اسم فعالان مخلس اقتصادی مخفف اعلام می کنن؟ به همون دلیل، پرداخت یارانه با تغییر رییس صدا و سیما همزمان شد.

بارش باران که می خواهد برگردد: یارانه رو بریزید اونجایی که می سوزه. مخلص آقای رییس هم هستیم.

فرزاد حسنی: ما رو چی فرض کردید؟ یعنی ما انقدر گاگولیم؟ زرشک!

برانکو ایوانکویچ: همه اش نقشه بود که ما جام رو با استقلال خوزستان شریک بشیم. من نمی دونم چرا با اینکه ما جام رو با اونا شریک شدیم ولی اونا جام رو با ما شریک نمی شن؟

رییس سابق بیمه مرکزی: من اگر جای رییس صدا و سیما بودم، هر روز استعفا می دادم تا مردم هر روز یارانه بگیرند. اصلا به خاطر دست و دلبازی این همه حقوق به مدیرانم می دادم. اگر یارانه دست من بود زیر چند میلیون یارانه نمی دادم.

رییس نمایشگاه کتاب تهران: امسال پر فروش های نمایشگاه کتاب، ساندویچ قلاویچ، هایفا ، هایکا و هایخا بودند و غذای آماده مانی هم به عنوان بهترین غرفه نمایشگاه کتاب انتخاب شد. یارانه و صدا و سیما و تیراژ کتاب رو بی خیال، غول برگر بزن.

عباس جدیدی: من هم خیریه دارم، هم کتاب می نویسم، هم قهرمان و دلاور هستم، حالا که برای ریاست صدا و سیما از من دعوت نشده، لااقل یارانه مو بدید.

نفر آخر انتخابات: پس با اجازه تون من یه موز برداشتم.

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