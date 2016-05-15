فرانسه در صدر کشورهای محبوب گردشگران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق آنچه سازمان جهانی گردشگری اعلام کرده است، فرانسه با جذب ۸۶.۳ میلیون گردشگر در سال گذشته میلادی، رتبه اول را در میان کشورهای محبوب گردشگران در جهان به خود اختصاص داد. همچنین آمریکا با ۷۷.۹ میلیون گردشگر و اسپانیا با ۶۸.۱ میلیون گردشگر، در جایگاه‌های دوم و سوم این فهرست جای گرفته‌اند.

همچنین سال گذشته ۳۱.۵ میلیون نفر از اتباع بیگانه به روسیه سفر کرده‌­اند و به موجب آن این کشور بین مناطق مورد توجه گردشگران جهان، رتبه دهم را کسب کرده است. این در حالی است که به گفته «روس توریسم»، روسیه شانس زیادی برای قرار گرفتن در پنج کشور محبوب گردشگری و کسب درآمد بیشتر از این شاخه را دارد.

طبق آمار این سازمان (روس توریسم)، در سال گذشته درآمد روسیه از بخش گردشگری در حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است و کارشناسان معتقدند طبیعت زیبا و ظرفیت­‌های فرهنگی این کشور مبنای خوبی برای جذب گردشگران بوده است. علاوه بر این به دلیل نوسانات شدید ارز خارجی، سفر به روسیه برای گردشگران خارجی به صرفه‌­تر شده است. اما باید توجه داشت که یکی از موانع ورود گردشگران به روسیه، سرمای شدید در نصف بیشتر سال و اخذ روادید می­باشد.

به گزارش «راسیسکایا گازتا»، یوری بارزیکین قائم مقام اتحادیه صنعت توریسم روسیه اعلام کرد پیشنهاد لغو روادید مابین کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی) از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور مورد حمایت قرار گرفته و این مسئله بر حجم گردشگران و درآمد این شاخه تاثیرات زیادی خواهد گذاشت.

تصمیم دیگر این است که از روز یکم جولای، اتباع خارجی که از مرزهای هوایی و دریایی منطقه ولادیواستوک وارد قلمروی روسیه بشوند، می‌­توانند اجازه ورود به مدت هشت روز دریافت کنند؛ از این رو اتباع کشورهای چین، آسیای جنوب شرقی و حتی آمریکا می­‌توانند از این فرصت استفاده کنند. با این اقدام روسیه قصد دارد منطقه ولادیواستوک را فعال سازد.