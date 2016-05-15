به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن در یادداشتی با تاکید بر ضرورت توجه به استانهای کمتر توسعه یافته در شرایط اجرای برجام، تاکید دارد که باید سرمایه گذاران را به سمت استانهای کمتر توسعه یافته کشور سوق داد:

«در مدیریت نوین، کشورها به توسعه متوازن و بر اساس مزیت‌های رقابتی بسیار پرداخته شده و به آن اهمیت می‌دهند و مدیران کشورها به مثابه بزرگان خانواده، تلاش دارند که برای همه اعضای خانواده فرصت‌های برابر را فراهم نمایند و در این راستا هر استان و منطقه‌ای به فراخور ظرفیت‌ها و منابع خود می‌تواند از فرصتها استفاده کرده و به رشد و توسعه برسد. در ادبیات جغرافیایی، ایران به کشور چهار فصل معروف است و زمانی که در بسیاری از مناطق جنوبی کشور در فصول گرما از دمایی بالایی برخوردارند در بسیاری از استانها می توان دماهای معتدل و حتی سرد را تجربه کرد و برعکس و این موهبت خدادای این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان در تمام طول سال از ظرفیت‌های کشور استفاده کرد و به آن بها داد.

کشور ما بعد برجام، با سیل عظیمی از سرمایه‌گذاران و هیات‌های خارجی روبرو بوده و در این مسیر شاهد حضور پررنگ آنها در سمینارهای مشترک و اتاق ایران هستیم که خود نویدبخش فرصت‌های جدید برای کشور در مسیر رشد و توسعه و ایجاد بازارهای جدید است؛ ولی به نظر آنچه در این بین مغفول مانده اینست که همه کشور تهران و استانهای قوی مانند اصفهان و خراسان رضوی نیست.

کشور در شرایط حال حاضر از بیکاری بالا رنج فراوان می برد و چنانچه به شاخص‌های اشتغال موجود توجه کنیم، در می یابیم که رشد بخش خدمات بیشتر از صنعت بوده و این دو عامل بیکاری و اشتغال نامولد می تواند در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مشکل ایجاد کرده و توانایی رشد اقتصادی مناسب در برنامه ششم را فراهم نخواهد داشت و باید در یک مسیر متوازن و هماهنگ، از مزیتهای کل کشور استفاده کرد و مزیتهای برابر را برای استانهای کوچک و محروم ایجاد کرده و به بسط و توسعه این فرصتها پرداخت.

استانهای چون اردبیل، کردستان، سیستان، خراسان شمالی و بسیاری از استانهای دیگر با مزیتهای بیشمار خود تشنه سرمایه گذاری بوده و در برنامه ریزی هیاتها باید تلاش کرد که هیاتها در استانهای محروم هم حضور داشته و با معرفی پتانسیلهای آنها به جذب سرمایه گذاری پرداخت.

امروزه استانهای کوچک از چنان مزیتهای برخوردار هستند که برای هر سرمایه گذار خارجی جذاب و قابل سرمایه گذاری است و باید برای معرفی آن به سرمایه گذاران خارجی و همکاری های مشترک اقدام کرد تا فرصتها از دست نرود. فعالیتهای چون کشت صنعت، استفاده از اقتصاد دریا محور در شمال و جنوب و انرژی های تجدید پذیر و بسیاری از این دست مزیتها و پروژه ها هنوز در بسیاری از استانها ومناطق کشور بسیار جذاب بوده و هر سرمامه گذار داخلی و خارجی را مجذوب خود میکند. اتاقهای بازرگانی استانها توانمندی جذب چنین سرمایه گذاریهایی را دارند تا هم به رشد و توسعه استان خود کمک کرده و بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر معظم بر مبنای اقتصادی توانمند و درون گرا، بتوان زمینه اشتقال مولد و جذب سرمایه گذاری را برای کل کشور فراهم کرد.