  1. استانها
  2. قم
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۲۳

معاون استاندار قم خبر داد:

آغاز عملیات بهسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک قم در سال ۹۵

آغاز عملیات بهسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک قم در سال ۹۵

قم - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم از آغاز عملیات بهسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک قم در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در جلسه بررسی بهسازی مسیر دسترسی دریاچه نمک قم، با اشاره به موقعیت استراتژیک دریاچه نمک قم، احداث راه دسترسی این دریاچه از قم را موجب رونق سرمایه گذاری در این دریاچه دانست.

محسن بهشتی با بیان اینکه بهسازی راه دسترسی به دریاچه نمک می‌تواند موجب جذب بخش خصوصی در زمینه معدن و گردشگری شود، ادامه داد: بهسازی این مسیر موجب کاهش محرومیت‌های منطقه قمرود نیز خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی بهسازی مسیر دسترسی به دریاچه نمک از قم، مطالعات کار‌شناسی برآورد هزینه طی دو هفته آینده را خواستار شد و افزود: عملیات بهسازی این دریاچه با کمک تجهیزات و ظرفیت‌های مجموعه‌های دولتی باید در سال ۹۵ آغاز بکار کند.

کد مطلب 3658645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها